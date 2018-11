Maltempo | gli avvisi a Castelvetrano | Partanna e Marsala Ecco le zone pericolose

Maltempo - lieve miglioramento ma in Sicilia è ancora allerta rossa - : La Protezione civile ha lanciato l'allarme di massimo livello sia per rischio idrico che idrogeologico. Dalla serata di sabato allerta anche in Sardegna. Ieri altre due vittime, entrambe morte a causa ...

Maltempo Roma - resta attivo il “Centro operativo comunale” del Campidoglio : “A seguito del Bollettino di criticità idrogeologica e idraulica emesso oggi dalla Protezione Civile della Regione Lazio, che conferma il livello di criticità arancione, restano attivi il Centro operativo Comunale (Coc) di Roma Capitale e le Unità di Crisi Locale (Ucl) municipali. Proseguono le attività per fronteggiare gli effetti del Maltempo. Dal pomeriggio di giovedì 1 novembre sono state oltre 240 le richieste di intervento pervenute ...

Maltempo - ancora una vittima in Trentino Alto Adige [NOME e DETTAGLI] : La folgorazione e’ stata talmente forte che non gli ha lasciato scampo. Il Trentino Alto Adige conta la sesta vittima a seguito della violenta ondata di Maltempo dei giorni scorsi. E’ deceduto infatti nel reparto rianimazione dell’ospedale “Santa Chiara” di Trento l’uomo che lunedi’ era stato colpito da un fulmine mentre stava lavorando in una casetta di proprieta’ della famiglia adibita a deposito ...

Maltempo - frana ad Aprica : 10 famiglie ancora fuori casa : Il sindaco di Aprica (Sondrio) Dario Corvi, dopo l’evacuazione di 10 persone dalle loro abitazioni, in localita’ San Rocco, per uno smottamento di un terrapieno di sostegno della pista da sci Baradello, ha deciso oggi pomeriggio di confermare l’ordinanza sino ad almeno lunedi’ prossimo, in quanto prima non e’ possibile valutare con precisione la portata dei rischi ancora esistenti in zona, dopo i violenti acquazzoni ...

L'emergenza sui monti di Nord Est : 'La più grave ondata di Maltempo degli ultimi 50 anni' : Nel Bellunese ci sono diverse località e molte famiglie ancora isolate, e si prevedono nuove piogge. Zaia: 'Veneto in ginocchio. Danni superano un miliardo'. Il Po salito di 2,5 metri in 24 ore. In ...

Maltempo Sardegna : nubifragio sul Cagliaritano - rallentamenti e code : nubifragio questa mattina sul sud della Sardegna: registrati allagamenti in diverse strade di Cagliari e in qualche centro dell’hinterland. Nel capoluogo si sono registrati allagamenti lungo l’Asse Mediano, in viale Diaz, viale Marconi e via Lungo Saline in direzione dell’Asse Mediano. Segnalati rallentamenti e code: sul posto stanno operando gli agenti della polizia municipale. Allagamenti anche a Quartu e in altri centri ...

Maltempo - crolla un ponte a Comeglians - Udine - : Nelle immagini il crollo del ponte di Comeglians , Udine, , sulla strada regionale 355 che collega alla Val Degano. Isolati i comuni della vallata: Comeglians, Forni Avoltri, Raveo, Ovaro, Rigolato. ...

Finisce con l’auto nel fiume a causa del Maltempo : gli amici lo soccorrono e accompagnano al bar : E' accaduto in provincia di Parma, non lontano dal confine con la Liguria: il giovane era rimasto illeso ed era stato accompagnato in un bar da un gruppo di amici.Continua a leggere

Maltempo - Ischia è in ginocchio : frana muraglione - massi in piazza. Salvato un uomo bloccato in auto : Un grosso muro perimetrale di un albergo di via Principessa Margherita a Casamicciola, è franato questa mattina a causa delle forti piogge. Pietre e terreno sono giunti fino alla centrale piazza ...

Maltempo sulle Dolomiti - la strage degli alberi vista col drone. VIDEO - : Venti da 120 chilometri all'ora hanno sollevato e sradicato le piante, abbattendole come birilli: è quanto si vede in un filmato, girato da un drone e pubblicato su Storyful , che ha catturato l'...

Maltempo : chiuso lo scolmatore Adige-Garda - fanghiglia e detriti nel bacino : E’ stato chiuso lo scolmatore Adige–Garda che ha scaricato nel più grande lago italiano 350 metri cubi al secondo di acqua dell’Adige, salvando Verona dall’esondazione: lo ha reso noto la “Comunità del Garda”, con sede a Gardone (Brescia). “Di fronte al pericolo attuale di allagare Verona e creare problemi di sicurezza a persone e cose, il Garda si è accollato il sacrificio di “ospitare” per ...

Maltempo - strage di alberi al Nord. Migliaia a Carezza : L'ondata di Maltempo, e il relativo forte vento, che hanno investito il Nord Italia, ha provocato in Trentino ingenti danni anche alla natura, in particolare colpendo le foreste. La Protezione civile ...