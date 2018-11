Maltempo | giornata di passione | allerta e rischio nubifragi a Trapani | Marsala e provincia

Il Maltempo imperversa ancora a sud - in giornata si estenderà verso nord fino in Abruzzo : Roma - Non concede tregua il forte Maltempo che si sta accanendo sulle regioni meridionali, innescato da una perturbazione che dallo Ionio si sviluppa verso nord , fino ad agguantare lo Stivale a partire dalle regioni del Sud. In Sicilia i fenomeni più intensi si sono concentrati sulle zone orientali, con accumuli pluviometrici che nelle ultime 24 ore toccano i 230mm sul Messinese tirrenico, dove si segnalano alcuni allagamenti. Disagi ...

Maltempo - giornata di vento in Campania : danni e disagi - studente ferito e tragedia sfiorata a Ischia : Anche in Campania, come nel resto d’Italia, è il vento il grande protagonista dell’ondata di Maltempo di questo inizio di autunno, in particolare con forti raffiche che hanno causato ingenti danni e disagi. Come il crollo, sull’asse di supporto Nola-Villa Literno, della cartellonistica stradale sulla carreggiata che, per fortuna, non ha colpito nessuna automobile evitando così una tragedia. Sempre il vento ha causato disagi ...