Maltempo : geologi Veneto - disastro frutto 'mancanze' accumulate in decenni (2) : (AdnKronos) - "La popolazione bellunese è fortemente operativa ed organizzata, risolverà questa emergenza, ma non può e non deve essere lasciata da sola. Scegliere la prevenzione equivale ad effettuare una scelta economicamente più sostenibile", auspica. "E la mancanza più grave è che siamo una soci

Maltempo : serve una gestione del rischio idrogeologico : "Dovremo imparare a convivere con il rischio idrogeologico in maniera più intelligente". E' il commento di Paolo Paronuzzi , docente di geologia applicata al Dipartimento politecnico di ingegneria e ...

Maltempo - in Trentino allerta arancione per l'assetto idrogeologico : TRENTO. Dalla scorsa notte piove nuovamente in Trentino e in Alto Adige. In provincia di Trento sono previste in giornata precipitazioni comprese fra i 25 e i 40 mm e venti in quota. La Protezione ...

Maltempo - rischio idrogeologico : nasce l’alleanza fra agricoltori e i Comuni montani contro frane e alluvioni : nasce l’alleanza fra agricoltori e i Comuni montani contro il rischio idrogeologico che colpisce il 91,3% dell’Italia favorito dall’abbandono dei territori di montagna. L’accordo siglato dal Presidente di Coldiretti Roberto Moncalvo e dal Presidente di Uncem (Unione nazionale Comuni, Comunità ed enti montani) Marco Bussone punta a contrastare l’erosione dei terreni e la desertificazione favorendo servizi di vigilanza e di soccorso in caso di ...

Allerta Maltempo - da arancione a rosso - Rischio idrogeologico per Marsica e bacino alto del Sangro : L'Aquila - Sale a sei il numero delle regioni in Allerta rossa per l'ondata di maltempo dopo che anche l'Abruzzo ha innalzato il livello di Rischio idrogeologico e idraulico, passando da arancione a rosso per la giornata di domani, lunedì 29 ottobre. In particolare l'allarme riguarda la Marsica e il bacino alto del Sangro. Allerta, con codice rosso, per il fiume Sangro e per il Tasso, che finisce nelle acque del lago di ...

Maltempo Puglia : nubifragi e allagamenti - “alto rischio idrogeologico” nella regione : Coldiretti Puglia segnala un “alto rischio idrogeologico” nella regione per il Maltempo che l’ha colpita nelle ultime 36 ore con nubifragi e allagamenti, soprattutto in provincia di Taranto, già colpita da diversi eventi violenti, e di Lecce. “Un fiume d’acqua ha invaso città e campagne come avviene regolarmente ormai ad ogni episodio temporalesco e il bilancio delle ripetute ondate di Maltempo è aggravato dalla ...

Maltempo Sicilia - geologi : il 15 % della popolazione è residente in aree ad elevata o media pericolosità idrogeologica e idraulica : Dopo il crollo del ponte sul rio Santa Lucia lungo la statale 195 in Sardegna e i nubifragi che hanno portato distruzione nelle province di Catania e Siracusa, nuovamente il Maltempo ha messo in ginocchio l’isola. Tutti episodi che testimoniano il cattivo stato di salute e manutenzione delle infrastrutture in Italia e che rilanciano l’allarme dei geologi sulla fragilità idrogeologica del nostro Paese. “I terremoti, le alluvioni e tutti i ...

Maltempo Calabria - rischio idrogeologico : “Nessun intervento ancora cantierizzato” : “Non solo presidente di Regione ma anche commissario, questa volta nominato dal governo nazionale, per accelerare la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico”. Lo afferma il consigliere regionale Carlo Guccione in un’interrogazione scritta, e riportata in una nota, al presidente della Giunta regionale della Calabria Mario Oliverio. “320 milioni per 165 interventi – aggiunge – ma sono ...

Maltempo - Casellati : “Chiedo un esame della pericolosità idrogeologica a livello nazionale” : “Se dopo il crollo del ponte di Genova avevo ribadito la necessita’ di una mappatura strategica della rete infrastrutture italiana al fine di poter intervenire sulla messa in sicurezza delle infrastrutture piu’ importanti, con la stessa fermezza, oggi, qui in Calabria, chiedo un esame critico della pericolosita’ idrogeologica a livello nazionale. So che esistono le informazioni e le risorse per farlo, ma so anche che, ...