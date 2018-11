Maltempo Genova | 100mila pesci usciti dalle vasche acquacoltura

Allerta Meteo - Festa dei Santi con forte Maltempo in tutt’Italia : pesantissimo avviso della protezione civile per Giovedì 1 Novembre - allarme arancione a Roma - Napoli - Genova e in Sicilia : Allerta Meteo – Un sistema perturbato presente sulla penisola iberica determinerà oggi sul nostro Paese un flusso di correnti umide ed instabili sulle regioni più occidentali, in estensione da domani, primo Novembre, a gran parte del territorio nazionale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei ...

Maltempo Liguria : da ieri circa 130 interventi dei vigili del fuoco di Genova : Dalle 8 di ieri alle 8 di questa mattina sono stati circa 130 gli interventi di soccorso effettuati dai vigili del fuoco di Genova per ripristinare la sicurezza in città e nella riviera, colpite dal Maltempo. Gli interventi, legati al forte vento, hanno riguardato soprattutto il taglio di alberi. L'articolo Maltempo Liguria: da ieri circa 130 interventi dei vigili del fuoco di Genova sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - sindaco Bucci : “Genova ha tenuto bene - non siamo in regime di guerra e non chiuderò i parchi” : “La direzione Ambiente mi ha chiesto di chiudere i parchi cittadini per valutare i danni e i pericoli, io ho detto di no. Non si può tenere una città in un regime di guerra“. Lo ha dichiarato il sindaco di Genova Marco Bucci durante un’informativa sulla situazione Maltempo nel corso del consiglio comunale. “Credo che chiudere i parchi sarebbe una cosa troppo pesante per i genovesi. Possiamo prenderci la ...

Maltempo : riaperto l'aeroporto di Genova : l'aeroporto di Genova ha riaperto alle 16.21. Lo comunica la direzione dello scalo. Il Colombo era chiuso dalla scorsa notte per la presenza di detriti in pista, a seguito della violenta mareggiata.

Maltempo Genova : slitta alle 16 la riapertura dell’aeroporto : L’orario di riapertura dell’aeroporto Cristoforo Colombo, inizialmente previsto alle 14, slitta alle 16. Gli interventi di pulizia della pista dai detriti trasportati dalla mareggiata stanno proseguendo senza sosta dalla notte. Nessun aereo è partito o arrivato a Genova. La mareggiata non ha provocato danni strutturali alla pista. L'articolo Maltempo Genova: slitta alle 16 la riapertura dell’aeroporto sembra essere il primo su ...

Maltempo Liguria - a Genova allarme dai sensori del Ponte Morandi : strade chiuse : allarme dai sensori del Ponte Morandi a Genova per il Maltempo: a causa del forte vento e delle piogge è stata chiusa via 30 giugno, tra le principali arterie di collegamento con il centro della città. Toti ha fatto sapere che la Regione Liguria chiederà lo stato di emergenza e calamità naturale: "Muovetevi solo se c'è ragione di farlo".Continua a leggere

Maltempo - si contano i danni dei nubifragi : sono nove le vittime - Chiuso l'aeroporto di Genova : Dopo i forti venti e i nubifragi che hanno colpito l'Italia , si contano i danni provocati dal Maltempo in quasi tutte le Regioni. Il bilancio ammonta a nove morti e un disperso. Le scuole resteranno ...

Maltempo - morti anche a Trento e RiminiNove le vittime | Genova - chiuso lo scalo : A Dimaro (Trento) i soccorritori hanno recuperato il corpo di una donna morta dove è esondato il torrente Meladrio. A Rimini un colpo di vento scaraventa sulla scogliera un 63enne che faceva kitesurf. CLICCA E MANDA LA TUA FOTO OPPURE TWITTALA CON #TGCOM24FOTO

Maltempo Genova : allarme dai sensori del Ponte Morandi - chiuse strade : Sono scattati gli allarmi dai sensori installati sul Ponte Morandi a Genova: in via precauzionale è stata chiusa via 30 giugno, lungo la sponda destra del torrente Polcevera. La strada era stata riaperta da poco per collegare la Valpolcevera, isolata dopo il crollo del Ponte, con il centro della città. A causa del Maltempo sono numerose le strade chiuse in città. L'articolo Maltempo Genova: allarme dai sensori del Ponte Morandi, chiuse ...

Liguria devastata dal Maltempo : aeroporto chiuso a Genova - "strage" di yacht a Rapallo - si schianta anche quello di Berlusconi : La Liguria è flagellata dal maltempo. Mareggiate, vento e pioggia stanno creando danni e disagi in tutta la regione. Nella notte tutti i porti liguri sono stati chiusi a causa delle onde che nella nottata hanno raggiunto anche i 10 metri d'altezza. Al porto privato di Rapallo danneggiati molti super yacht. Dopo il crollo di parte della diga, varie imbarcazioni hanno rotto gli ormeggi e spinte dal mare e dal vento si sono schiantate contro ...

Maltempo - Genova : scuole restano chiuse : ANSA, - Genova, 30 OTT - A causa dei danni provocati dal Maltempo, il Comune di Genova ha deciso di tenere chiuse le scuole anche oggi, nonostante non ci sia più lo stato di allerta rossa in città. L'...

Maltempo di ieri : traffico ferroviario sospeso tra Genova e Sestri Levante e rallentato nel ponente ligure : Proseguono gli interventi dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana per liberare la sede ferroviaria dai detriti e ripristinare la circolazione ferroviaria. Il traffico ferroviario in Liguria, al ...