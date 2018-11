Maltempo | forti piogge in atto in Sicilia | apprensione tra Sciacca e Mazara del Vallo

Meteo oggi - torna il Maltempo : tra temporali e forti piogge : Meteo oggi - maltempo in atto su molte regioni. Meteo oggi - La perturbazione atlantica annunciata in questi giorni è giunta sull'Italia nel corso della nottata. Questa apporterà maltempo e...

Maltempo : forti nevicate in arrivo in Valle d’Aosta : Sono attese nevicate abbondanti in Valle d’Aosta, tra la serata di oggi e la mattina di domani, a partire dai 1.300-1.500 metri di quota. L’ufficio neve e valanghe prevede che si accumuleranno quantitativi tra i 50 centimetri e il metro. Le precipitazioni saranno più intense nella zona sud-orientale della regione, al confine con il Piemonte. Per questo il centro funzionale regionale ha disposto il ‘codice colore giallo’ ...

Maltempo : Coldiretti - con forti piogge a rischio la semina nelle Madonie : Palermo, 30 ott. (AdnKronos) - "A causa delle forti piogge dei giorni scorsi è a rischio la semina dei cereali e del grano nel nostro territorio. Siamo seriamente preoccupati". E' il grido d'allarme di Aldo Gallina, il rappresentante Coldiretti di Gangi (Palermo), nel cuore delle Madonie, dopo il fo

Maltempo Piemonte : forti raffiche di vento - danni tra Ossola e Alessandrino : forti raffiche di vento hanno causato danni in Val d’Ossola: dopo le piogge torrenziali, il vento ha colpito soprattutto VilladOssola e la valle Antrona. Molti gli alberi cadute, soprattutto sulla superstrada 33 che collega DomodOssola a Gravellona Toce. A VilladOssola dai tetti di alcune case sono volate via le tegole. Situazione analoga nell’Alessandrino: dopo la pioggia, il vento ha causato forti disagi. Numerosi gli alberi e pali ...

Maltempo - venti fortissimi in tutta Italia : a 130 Km/h sull’Argentario - traghetto urta banchina a Portovesme : Giornata di forte vento su tutta l’Italia: raffiche stimate anche a 130 chilometri orari, si sono verificate sull’Argentario oggi pomeriggio. I maggiori danni si sono verificati nel versante sud del promontorio dell’Argentario. Interamente vietato al traffico per la mareggiata il lungomare di Porto Ercole. Monitorate anche le condizioni dei pontili galleggianti e delle imbarcazioni ormeggiate. Disagi si sono verificati anche ...

Maltempo a Napoli - forti disagi a Capodichino : 6 aerei dirottati altrove : Difficoltà per le partenze e per gli arrivi nell'aeroporto di Napoli Capodichino dove alcuni voli sono stati dirottati in altri scali per motivi di sicurezza, a causa del forte vento di Scirocco. A ...

Maltempo - forti precipitazioni in Toscana : criticità in alta Lunigiana : Ultimo lunedì’ di Ottobre di intenso Maltempo su gran parte dell’Italia: piogge intense e vento stanno interessando il Bel Paese. E’ massima l’allerta e l’impegno di soccorso e coordinazione di tutte le forze. In Toscana il sistema regionale di Protezione Civile prevede incontri in videoconferenza periodici con Province, Prefetture, Centro Funzionale Regionale, Lamma, gli uffici del Genio civile regionale e la ...

Maltempo Liguria - Arpal : “Temporali persistenti molto forti su Spezzino e Cinque Terre” : “Una struttura convettiva organizzata a mesoscala, originatasi a nord di Capo Corso, continua da tre ore a colpire con temporali persistenti molto forti lo Spezzino nell’area compresa tra le Cinque Terre, la città della Spezia e la Val di Vara, anche associati a intensa attività elettrica, grandinate e colpi di vento“: lo rende noto l’Arpal, il centro meteo ligure della Regione Liguria, nel suo messaggio di monitoraggio ...

Maltempo Emilia-Romagna : vento con forti piogge e fiumi monitorati : Prosegue la fase di Maltempo anche in Emilia–Romagna: l’allerta è arancione per piogge e vento da Piacenza a Rimini, gialla fino al ravennate per criticita’ idrogeologica e idraulica. Previsti venti forti fino a burrasca su settori appenninici, pianure occidentali e coste (circa 70 km/h) con raffiche anche piu’ intense (circa 90 km/h). Mare da molto mosso fino ad agitato con alta probabilita’ di mareggiate. Prevista ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : vento di Scirocco e forti piogge - allagamenti e stretto monitoraggio dei fiumi : Questa mattina la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diffuso una nuova allerta relativamente a piogge abbondanti, con vento di Scirocco intenso su Alpi e Prealpi Carniche, dove entro mezzanotte dovrebbero cadere 250-300 mm nell’arco di 12/18 ore, mentre sulla bassa pianura e lungo la costa le piogge saranno intermittenti e piu’ moderate, ma dove lo Scirocco soffiera’ in serata con raffiche superiori ai 100 km orari ...

Maltempo Taranto - paura e danni : forti raffiche di vento a Manduria - cede timpano di una chiesa : forti raffiche di vento si sono registrate ieri sera a Manduria (Taranto): hanno provocato il cedimento del timpano della chiesa di San Michele Arcangelo, e i detriti hanno danneggiato insegne dei negozi e auto in sosta. A causa di vento e pioggia sono caduti anche una ventina di alberi di pino in piazza Giovanni XXIII e sulla via per Oria: numerosi i danni e gli interventi dei vigili del fuoco, e tanta paura per la popolazione, anche a causa di ...

Maltempo : in Toscana evacuati due edifici per precauzione dopo le forti piogge delle ultime ore : L’eccessiva quantità di pioggia riversatasi sulla Lunigiana ha creato numerosi disagi, soprattutto a Pontremoli, dove sono stati evacuati due edifici in via precauzionale. Il primo in via Garibaldi, dove sono state fatte allontanare otto persone. Il secondo in via Volpi, dove si sono verificate delle infiltrazioni ad uno stabile che hanno consigliato di allontanare le undici persone ivi residenti. Il Comune di Pontremoli, insieme alla ...

Fortissimo Maltempo : Saranno soprattutto Liguria, alto Piemonte, medio-alta Lombardia, Trentino Alto Adige, alto Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Umbria, ovest Abruzzo e ovest Sardegna le aree più ...

Maltempo Lombardia : neve in Valtellina e forti piogge a Milano - Seveso e Lambro osservati speciali : forti piogge in gran parte della Lombardia: la Regione ha diramato ieri un bollettino di allerta meteo arancione per rischio idraulico sull’area milanese. A causa delle intense precipitazioni sono sotto osservazione i fiumi Lambro e Seveso, i cui livelli sono aumentati ma sono sotto controllo. A causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia, si sono verificati numerosi incidenti con feriti lievi sulle strade e i Vigili del Fuoco ...