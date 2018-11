Maltempo Coldiretti conta i danni | strage di 14 milioni di alberi

Maltempo : Coldiretti - non c'è tregua in Veneto - delimitate le aree per richiesta di calamità - 2 - : 'La civiltà contadina ha tramandato scienza e cultura, trasmesso dignità ed eroicità la stessa che fa sistemare in fretta tutto per ripartire da capo. Ora, mentre si delimitano i perimetri e i luoghi ...

Maltempo - Coldiretti : “Non c’è tregua in Veneto - delimitate le aree per la richiesta dello stato di calamità” : La gente dell’Altopiano di Asiago e delle montagne bellunesi hanno ancora sotto gli occhi l’intensita’ della devastazione, la furia del vento e quella dell’acqua che alla sede regionale di Coldiretti stanno arrivando già le prime segnalazioni per iniziare la conta dei danniLa gente dell’Altopiano di Asiago e delle montagne bellunesi hanno ancora sotto gli occhi l’intensita’ della devastazione, la furia ...

Maltempo : Coldiretti - non c'è tregua in Veneto - delimitate le aree per richiesta di calamità - 2 - : 'La civiltà contadina ha tramandato scienza e cultura, trasmesso dignità ed eroicità la stessa che fa sistemare in fretta tutto per ripartire da capo. Ora, mentre si delimitano i perimetri e i luoghi ...

Maltempo : Coldiretti - non c'è tregua in Veneto - delimitate le aree per richiesta di calamità (2) : (AdnKronos) - "La varietà del territorio regionale richiede un presidio territoriale permanente e mirato – commenta il presidente di Coldiretti Veneto Daniele Salvagno – un servizio che gli agricoltori svolgono contro l’abbandono delle aree marginali provvedendo alla cura dell’ambiente con le buone

Maltempo : Coldiretti - non c'è tregua in Veneto - delimitate le aree per richiesta di calamità : Venezia, 2 nov. (AdnKronos) - La gente dell'Altopiano di Asiago e delle montagne bellunesi hanno ancora sotto gli occhi l'intensita' della devastazione, la furia del vento e quella dell'acqua che alla sede regionale di Coldiretti stanno arrivando già le prime segnalazioni per iniziare la conta dei d

Maltempo - Coldiretti Sicilia : terreni come paludi - semina a rischio : “Se dovesse continuare così sarà impossibile seminare“: Coldiretti Sicilia lancia l’allarme dopo la pioggia che in alcune zone dell’Isola sta cadendo ininterrottamente da 24 ore, tanto che nell’Agrigentino i temporali stanno trasformando il terreno in palude. “Il costo dei mezzi è lievitato e con il prezzo del grano a pochi centesimi c’è il rischio che non si semini. Considerando che intere aree ...

Turismo - Coldiretti : 5 - 7 milioni in vacanza nel ponte di Ognissanti nonostante Maltempo : Sono 5,7 milioni gli italiani che hanno deciso di concedersi qualche giorno di vacanza in occasione della festività di Ognissanti, nonostante il maltempo: lo ha rilevato una analisi Coldiretti/Ixe’ sul ponte del 1° novembre dalla quale si evidenzia peraltro che ben 1,2 milioni hanno scelto di recarsi all’estero anche alla ricerca del caldo e del sole. Sono molti a sfidare le incertezze del tempo pur di concedersi qualche giorno di relax ...

Maltempo - Coldiretti - oltre 150 milioni di danni in agricoltura : Dopo il pesante il bilancio delle vittime causate dal Maltempo che si è abbattuto sull'Italia ora non rimane che contare i danni. Un conto salatissimo che porterebbe la cifra complessiva nell'ordine ...

Maltempo : Coldiretti - in Lombardia stalle e serre distrutte e campi allagati : Milano, 30 ott. (AdnKronos) - stalle e abitazioni scoperchiate, serre distrutte, campi allagati e un agricoltore ferito da una pianta caduta. Sono alcuni dei danni provocati dal Maltempo delle ultime ore in Lombardia secondo un monitoraggio della Coldiretti regionale. Una tromba d’aria si è abbattut

Maltempo : Coldiretti - in Veneto aziende agricole isolate nel vicentino e nel bellunese : Venezia, 30 ott. (AdnKronos) - Difficile fare un primo bilancio del Maltempo, molte aziende agricole sono ancora isolate e senza corrente elettrica: praticamente irraggiungibili. Le notizie che arrivano negli uffici Coldiretti sono frammentarie a causa delle difficoltà di connessione, dei telefoni i

Maltempo : Coldiretti - con forti piogge a rischio la semina nelle Madonie : Palermo, 30 ott. (AdnKronos) - "A causa delle forti piogge dei giorni scorsi è a rischio la semina dei cereali e del grano nel nostro territorio. Siamo seriamente preoccupati". E' il grido d'allarme di Aldo Gallina, il rappresentante Coldiretti di Gangi (Palermo), nel cuore delle Madonie, dopo il fo

Maltempo - Coldiretti : alberi killer - 564 milioni di m² senza cure : ll verde urbano pubblico in Italia è aumentato del 3,7% in un quinquennio ed ha raggiunto nei capoluoghi di provincia oltre 564 milioni di metri quadrati che corrispondono ad una disponibilità media di 31,1 metri quadri per abitante. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati Istat in occasione della forte ondata di Maltempo che ha provocato vittime anche a causa della caduta di rami e alberi killer favorita dalla ridotta e ...

Maltempo Puglia - Coldiretti : alberi secolari sradicati - “quadro apocalittico : “Partita dalla zona interna e trasferitesi velocemente verso la costa adriatica, una violenta tromba d’aria in soli 15 minuti si e’ mossa da Manduria e Martina Franca fino a colpire gran parte della provincia di Brindisi, distruggendo strutture, pergolati e muretti, sradicando gli ulivi secolari e non, in alcuni casi aperti in 2, spazzando via le olive“: lo rende noto in una nota Codiretti Puglia facendo riferimento ai ...

Maltempo - Coldiretti : allarme per la grandine sulla frutta - stese le reti : allarme nelle campagne per l’arrivo di nubifragi con grandine che è la piu’ temuta in questa fase stagionale per i danni irreversibili che provoca alle coltivazioni di frutta e verdura nei campi: lo afferma Coldiretti in riferimento all’allerta della Protezione civile in diverse regioni. “Nelle zone interessate dal Maltempo – sottolinea la Coldiretti in una nota – sono particolarmente concentrate le coltivazioni di frutta, dai ...