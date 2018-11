Maltempo | Borrelli | in Veneto scenari apocalittici | al via subito gli interventi 2

Maltempo : Borrelli - in Veneto scenari apocalittici - al via subito gli interventi : Belluno, 3 nov. (AdnKronos) - "Dobbiamo partire subito perchè non possiamo attendere la conta definitiva dei danni e aspettare almeno due mesi. Abbiamo una sofferenza in tutta Italia, ma in questo territorio la sofferenza è molto più pesante". Così da Belluno il Capo del Dipartimento della Protezion

Maltempo - strage di 14mila alberi : in Veneto i tronchi intasano la diga. Borrelli : situazione apocalittica : Quattordici milioni di alberi sono stati spazzati via dal Maltempo. È la stima della Coldiretti insieme a Federforeste: ad essere abbattuti sono stati soprattutto faggi e abeti bianchi e rossi...

Maltempo - Borrelli : “situazione apocalittica”. Migliaia di alberi finiscono nella diga di Comelico [FOTO LIVE] : 1/17 ...

Maltempo - strage di 14mila alberi : in Veneto i tronchi intasano la diga. Borrelli : situazione apocalittica : Quattordici milioni di alberi sono stati spazzati via dal Maltempo. È la stima della Coldiretti insieme a Federforeste: ad essere abbattuti sono stati soprattutto faggi e abeti bianchi e rossi...

Maltempo - strage di 14mila alberi : in Veneto i tronchi intasano la diga. Borrelli : situazione apocalittica : Quattordici milioni di alberi sono stati spazzati via dal Maltempo. È la stima della Coldiretti insieme a Federforeste: ad essere abbattuti sono stati soprattutto faggi e abeti bianchi e rossi...

Maltempo - Borrelli : scenario apocalittico : 12.52 "Dobbiamo partire subito perché se attendiamo la conta dei danni, ci attiveremo almeno tra due mesi.C'è una sofferenza in tutta Italia,ma in questo territorio è molto più pesante". Così il direttore della Protezione Civile, da Belluno, dopo il sopralluogo sulle zone colpite dal Maltempo. "La situazione è apocalitica,strade devestate, tralicci piegati come fuscelli".Ma "l'allerta ha funzionato bene", aggiunge. Intanto,dopo quella in ...

Maltempo - strage di 14mila alberi : in Veneto i tronchi intasano la diga. Borrelli : situazione apocalittica : Quattordici milioni di alberi sono stati spazzati via dal Maltempo. È la stima della Coldiretti insieme a Federforeste: ad essere abbattuti sono stati soprattutto faggi e abeti bianchi e rossi nei ...

Maltempo Veneto - Borrelli : “Sono scenari apocalittici” : Il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, oggi impegnato in un sopralluogo in Veneto, ha descritto “scenari apocalittici“: nelle valli, ha spiegato Borrelli, si sono registrati venti fino a 180 km/h, “una devastazione, come in Liguria”. Il capo della Protezione civile ha invitato effettuare donazioni con gli sms solidali. L'articolo Maltempo Veneto, Borrelli: “Sono scenari apocalittici” sembra essere ...

Maltempo - Borrelli : “Il Trentino ha agito con tempestività” : “Il Trentino ha agito con tempestività e competenza nel momento dell’emergenza, offrendo ai cittadini la risposta adeguata ai bisogni. A voi va il ringraziamento personale e dell’intera nazione per quanto avete fatto e per l’impegno che metterete nell’opera ricostruzione”. Lo ha detto il capo della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli, durante sopralluogo in Trentino sui luoghi danneggiati ...

Maltempo : Veneto in ginocchio - domani Borrelli arriva nel bellunese : Beleluno, 2 nov. (AdnKronos) - domani, sabato 3 novembre, il Direttore del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale Angelo Borrelli, con il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, e l’Assessore alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin, coordinatore dell’Unità di Crisi attivata dalla Region

Maltempo Liguria : “Borrelli ha molto chiari i termini dell’emergenza” : Si attende nei prossimi giorni la risposta del Governo alla richiesta dello stato di emergenza formalizzata questa mattina dalla Giunta regionale ligure. Lo ha comunicato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti nel corso dell’incontro con i sindaci del Savonese, che si è svolto nella sede della Prefettura di Savona, alla presenza dell’ assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone, dell’assessore al demanio Marco ...

Borrelli : Maltempo impressionante - impegnati migliaia soccorritori : Venezia, 30 ott., askanews, - Il capo della protezione civile nazionale Angelo Borrelli ha confermato che l'ondata di maltempo che si è abbattuta sull'Italia e in particolare sul Veneto è stato un ...

Maltempo - Borrelli : 10 morti accertati e numerosi feriti - “è stata una tempesta perfetta” : 1/32 AFP/LaPresse ...

Maltempo : Borrelli - un'assicurazione danni : ANSA, - VENEZIA, 30 OTT - "La mia proposta è questa: bisogna immaginare una copertura di tipo assicurativo; pagando tutti 120 euro l'anno possiamo garantire la certezza del ristoro dei danni con una ...