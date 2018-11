Maltempo | apocalisse sulle Alpi | la diga di Comelico è irriconoscibile | gli alberi delle

meteoweb.eu

(Di domenica 4 novembre 2018) Ilche sta colpendo l’Italia provocando una ventina di vittime soltanto in questa settimana provocando danni gravissimi in tutto il Paese, imperversa ancora nel weekend e soprattutto al Centro/Sud per l’azione di un violento ciclone che comprometterà anche la giornata di Domenica. Intanto visitando la provincia di Belluno, unazone più colpite, il capo della protezione civile Angelo Borrelli si è trovato di fronte a “scenari apocalittici” e ha testimoniato “danni inimmaginabili“. “Nelle valli – ha spiegato Borrelli – si sono registrati venti fino a 180km/h. Una devastazione, come in Liguria“. Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha annunciato che sarà domenica nelle zone colpite. “La devastazione a Belluno, la montagna senza più. Mi si stringe il cuore“, ha scritto su Twitter, ...