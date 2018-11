Maltempo | apocalisse in Veneto Sicilia | allarme rosso La situazione

Maltempo - finora persi 14 mln di alberi - Protezione Civile : Apocalisse in Veneto : Un vero e proprio bollettino di guerra - Secondo quanto stimano Coldiretti e Federforeste, a essere abbattuti sono stati soprattutto faggi e abeti bianchi e rossi nei boschi dal Trentino all'Alto ...

Maltempo - finora persi 14 mln di alberi - Protezione Civile : Apocalisse in Veneto : Mentre il meteo non dà tregua e sono previste ulteriori piogge oltre la media in diverse regioni, con allerte di gravità variabile , si iniziano a conteggiare i danni di una settimana improntata al ...