Maltempo | Anci | “Passare dall’emergenza alla prevenzione”

Maltempo - la Protezione civile estende l'allerta arancione in sei Regioni : Il Dipartimento della Protezione civile ha esteso l'allerta arancione in sei Regioni: Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Sicilia , sui versanti jonico e tirrenico meridionale della ...

Maltempo : allerta arancione in Sardegna : ANSA, - CAGLIARI, 3 NOV - La Protezione civile regionale ha prorogato l'allerta meteo in Sardegna, che da gialla diventa arancione, ossia moderata criticità, sino alla mezzanotte di domenica 4 ...

I primi bilanci sul Maltempo - in Veneto : Il presidente della regione, Luca Zaia, ha parlato di «paesaggio lunare» per via delle molte aree senza più alberi, e migliaia di persone sono ancora senza elettricità

Maltempo - allerta arancione a Palermo e Trapani e gialla da Messina a Ragusa : allerta arancione nella parte occidentale della Sicilia e gialla nella restante parte dell'isola. Lo annuncia il Dipartimento della Protezione Civile.

Maltempo - nuovi temporali e allerta arancione da Nord a Sud : Nubifragi, mareggiate e frane. Nel primo giorno di novembre, il Maltempo, da Nord a Sud, lascia i segni del suo passaggio. Nelle aree settentrionali, in queste ore, è salito a quattro il bilancio delle vittime. Un albero, in Valle d'Aosta, ha schiacciato l'automobile su cui viaggiava una coppia. Un anziano, in Val Badia, ha perso la vita, cadendo, mentre riparava la sua malga e, sempre in Alto Adige, è deceduto un 53enne di Laces, ricoverato ...

Maltempo - si aggrava il bilancio : oltre 10 morti in tre giorni : Tragedia in Valle d'Aosta per il Maltempo. Un albero è caduto sulla strada regionale 44 nel Comune di Lillianes, schiacciando un'auto su cui viaggiavano due persone. I soccorritori accorsi sul posto non hanno che potuto constatato il decesso della coppia, un uomo e una donna di circa 70 anni residenti a Villarbasse. --Sempre in Valle d'Aosta la strada statale 26 è temporaneamente chiusa al traffico dal km 133.9 al km 143.1, tra il comune di Pré ...

Maltempo in Francia : allarme arancione per alluvioni nella regione del Var [GALLERY] : 1/28 AFP/LaPresse ...

Allerta Meteo Veneto : stato di allarme per il Maltempo - criticità “rossa” e “arancione” : E’ ancora stato di allarme in Veneto per il maltempo. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto da diramato un nuovo bollettino che prolunga lo stato di allarme (‘arancione’ per la rete idraulica principale e ‘rosso’ per la rete idraulica secondaria) sino alle ore 14 di venerdì 2 novembre per le province di Belluno, Treviso, Vicenza e Verona, relativamente ai bacini dell’Alto Piave, del Piave pedemontano, dell’Alto ...

Maltempo - in Trentino allerta arancione per l'assetto idrogeologico : TRENTO. Dalla scorsa notte piove nuovamente in Trentino e in Alto Adige. In provincia di Trento sono previste in giornata precipitazioni comprese fra i 25 e i 40 mm e venti in quota. La Protezione ...

1° Novembre con Maltempo - neve e danni da Nord a Sud : si aggrava il bilancio delle vittime : Dopo la violenta ondata di maltempo di inizio settimana, non cessano le conseguenze delle avverse condizioni meteo, che, purtroppo, anche oggi hanno provocato vittime: al Nord si registrano altri 4 morti (una coppia la cui auto è stata schiacciata da un albero in Valle d’Aosta, un anziano caduto mentre riparava il tetto della sua malga in Val Badia, un 53enne di Laces morto a seguito di incidente), dopo le 12 persone che hanno già perso la ...

Maltempo Piemonte : cessa l’allerta arancione - alta l’attenzione per corsi d’acqua e frane : Terminata la fase di allerta meteo codice arancione in Piemonte: il Settore protezione civile della Regione prosegue però il monitoraggio di eventuali criticità legate corsi d’acqua e possibili frane. L’allerta, spiega la Regione Piemonte, è gialla solo nelle zona del Toce, tra le province di Novara e di Verbania, per il rischio residuo di esondazioni e fenomeni franosi localizzati. L'articolo Maltempo Piemonte: cessa l’allerta ...

Il Maltempo è tornato : allerta rossa in Veneto - arancione in Liguria. Pioggia per tutto il weekend : Il maltempo è tornato e accompagnerà l'intera Italia per la prima settimana di novembre. Oggi cielo da nuvoloso a coperto, con precipitazioni diffuse. Nel corso della giornata esaurimento dei fenomeni al Nordovest, in Emilia Romagna e sulla Toscana con tendenza a schiarite. Le precipitazioni più intense, anche sotto forma di rovesci o temporali, sono attese all'estremo Nordest, tra Lazio, Abruzzo, Campania e sulla Sicilia. ...

Maltempo - allerta rossa in Veneto - arancione su gran parte dell’Italia : La Liguria chiede lo stato di emergenza. allerta anche in Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Umbria, Campania, Abruzzo e Molise. Neve in Valle d’Aosta

Maltempo Liguria - allerta arancione anche per oggi/ Ultime notizie - Toti "Danni per 20 milioni di euro" - IlSussidiario.net : Maltempo in Liguria, scatta allerta meteo arancione a Genova e Ponente: Ultime notizie. Rapallo e Portofino ko, Cinque Terre devastate