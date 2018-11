Maltempo | altre 2 vittime Stop alle tasse nelle zone colpite

Maltempo : ancora allerta rossa sul Veneto - attenzione sulle altre Regioni : Dopo giorni di Maltempo , che ha fatto danni, permane l' allerta meteo su parte del Veneto e, in maniera più moderata, in nove Regioni del Paese. Il bollettino della Protezione civile segnala "allerta ...

L'emergenza Maltempo colpisce il nord dell'Italia - ieri altre 4 vittime. Allerta rossa in Veneto anche oggi : Due morti in Valle d'Aosta e due in Alto Adige causati dagli alberi caduti. Particolarmente colpito il bellunese, molti i comuni isolati. Danni ai boschi ma anche alla viabilità e alla rete fognaria ...

L'emergenza Maltempo colpisce il nord dell'Italia - ieri altre 4 vittime. Allerta anche per oggi : Due morti in Valle d'Aosta e due in Alto Adige causati dagli alberi caduti. Particolarmente colpito il bellunese, molti i comuni isolati. Danni ai boschi ma anche alla viabilità e alla rete fognaria ...

Maltempo : rialimentate altre 12.000 utenze nelle province di Belluno e Udine : rialimentate oggi ulteriori 12.000 utenze nelle province di Belluno e Udine. Continua in Triveneto l’impegno della task force di oltre 1.500 risorse dispiegate da E-Distribuzione, la societa’ del gruppo Enel che gestisce le reti di media e bassa tensione. Le attivita’ di riparazione proseguono senza sosta sin da lunedi’ per fronteggiare le conseguenze della forte ondata di Maltempo che si e’ abbattuta sulla penisola ...

Il Maltempo fa altre vittime : Roma, 1 nov., AdnKronos, - E' ancora allerta maltempo. Nelle ultime ore si registrano altre 4 vittime: in Val d'Aosta, dove un albero è caduto sulla strada regionale 44 nel Comune di Lillianes, ...

Previsioni Meteo Novembre - Scirocco inarrestabile : altre tempeste in arrivo - forte Maltempo e caldo anomalo fino a metà mese [MAPPE] : 1/12 ...

Corrente elettrica e viabilità - le altre ferite del Maltempo : La Spezia - Vento, pioggia, mareggiate e grandine. Moli distrutti e intere comunità rimaste senza energia elettrica. L'allerta rossa ha lasciato in queste condizioni buona parte della provincia ...

Allerta Meteo - pesante avviso della protezione civile per Mercoledì 31 Ottobre : nuova ondata di Maltempo da Nord a Sud - allarme rosso al Nord/Est - arancione in Liguria - giallo in altre 8 : Allerta Meteo – La pausa concessa dal maltempo in queste ore sul nostro Paese, lascerà il passo ad un nuovo impulso perturbato proveniente dalla penisola iberica che già da domani, interesserà l’Italia apportando flussi umidi ed instabili dapprima sulle regioni più occidentali, per poi estendere i suoi effetti a gran parte del territorio nazionale nella giornata di giovedì primo novembre. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Maltempo - scuole chiuse anche martedì a Roma - Napoli e in molte altre città : Per il Maltempo anche martedì le scuole saranno chiuse a Roma . Lo ha deciso il Campidoglio con un'ordinanza che dispone la chiusura degli istituti di ogni ordine e grado. Analoga misura a Napoli . Il ...

Maltempo - allerta rossa in Liguria e altre 4 regioni/ Ultime notizie : domani nubifragi e venti di tempesta : Maltempo Liguria: frane, allagamenti e alberi caduti. Ultime notizie, allerta arancione: Genoa-Udinese si gioca? Violenti temporali si sono abbattuti nelle Ultime ore(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 22:00:00 GMT)

Allerta Meteo - forte Maltempo al Centro/Sud : avviso della protezione civile per Lunedì 22 Ottobre - criticità “arancione” in 4 Regioni e “gialla” in altre 4 [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta Meteo – Il sistema depressionario in arrivo dal nord Europa, dopo aver superato le nostre Regioni nord-orientali tenderà, nel corso della prossima notte, a posizionarsi al Centro-sud, determinando condizioni di spiccata instabilità con precipitazioni diffuse, specie sul medio Adriatico e sulle Regioni meridionali, associate ad un generale rinforzo della ventilazione ed un sensibile calo delle temperature. Sulla base delle ...

Maltempo - Sardegna in ginocchio per l’alluvione tra Ogliastra e Cagliaritano : 300mm di pioggia - e continuerà per altre 24 ore. “Non uscite di casa” [LIVE] : 1/9 ...