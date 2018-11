Maltempo | acqua alta a Venezia | marea a 105 cm | allagato l’8% della città

Maltempo Sicilia : 10 Comuni del Nisseno senz’acqua potabile : “A causa di un’elevata torbidita’ dell’acqua dovuta alle abbondanti piogge degli ultimi giorni, riscontrata dal fornitore Siciliacque in ingresso al potabilizzatore del Fanaco e Comunicata al Gestore, e’ stata sospesa la fornitura idrica di tutti i civici serviti dal Fanaco. Per effetto di cio’, Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, Gestore del sevizio idrico integrato per il territorio della provincia ...

Il Maltempo e l'acqua alta non fermano i turisti a Venezia : Venezia, askanews, - La marea record che nei giorni scorsi ha allagato il 75% del suolo cittadino, non ha spaventato i turisti che per il ponte dei morti stanno affollando le calli di Venezia. In ...

Meteo : il Maltempo non si placa - weekend di acquazzoni e piogge intense : I primi giorni di Novembre, proprio come gli ultimi giorni di Ottobre, saranno caratterizzati da condizioni Meteorologiche diffusamente instabili e a tratti perturbate sull'Italia, il tutto a causa di ...

Maltempo in Sicilia - fiumi di acqua e fango. I sindaci di Lercara e Sciacca : State a casa : Il Maltempo non dà tregua. Da questa notte piove ininterrottamente su tutta la Sicilia. A Sciacca e a Ribera le strade si sono trasformate in fiumi, mentre il torrente Cansalamone è esondato inondando ...

Maltempo VENETO : ALLERTA METEO ROSSA SU BELLUNO/ Ultime notizie "Bollite l'acqua" - danni e devastazione - IlSussidiario.net : ALLERTA METEO ROSSA in VENETO, MALTEMPO in tutto il Nord Italia: disagi e smottamenti a BELLUNO. Ultime notizie, danni per nubifragi e terreni a rischio

Maltempo in Friuli : chiesta un'ordinanza per la non potabilità dell'acqua : Oltre alla distruzione, all'isolamento, alla devastazione di piogge che non sembrano voler mai cessare, ora c'è anche il rischio legato alla potabilità dell'acqua. A dirlo il presidente del Cafc, ...

Maltempo. la situazione più grave nel bellunese : oltre 60mila abitanti senza luce e acqua potabile : E' ancora emergenza in molte regioni italiane. Due vittime in Valle d'Aosta, colpite da un albero. La Protezione civile ha diramato la massima allerta al nord. In queste ore forti temporali anche in ...

Case isolate - senza acqua e luce : la provincia di Belluno distrutta dal Maltempo : La provincia di Belluno è tra le zone più colpite dall'ondata di maltempo che si è abbattuta sul Veneto. Dopo 48 ore di tregua la pioggia è tornata battente e sta provocando molti danni. La stampa locale riferisce che interi comuni sono ancora senza collegamenti: molte Case sono completamente isolati. In alcune zone manca l'energia elettrica e le linee telefoniche sono assenti.La notte scorsa in centinaia di ...

Maltempo - acqua alta a Venezia : una medusa ne approfitta per visitare Piazza San Marco tra i piedi dei passanti stupiti [VIDEO] : Il Maltempo degli ultimi giorni ha davvero stravolto l’Italia da Nord a Sud e da molteplici punti di vista. Non solo vittime, distruzione, Comuni isolati e bellezze naturali devastate in maniera brutale. Il Maltempo ha prodotto anche dei fenomeni alquanto bizzarri nelle città italiane. Se siete rimasti sorpresi quando nei giorni scorsi vi abbiamo riproposto le immagini dell’anguilla in giro per il centro di La Spezia o quelle delle trote ...

Maltempo - inquinamento fiume Adige : torna potabile l’acqua in 9 comuni polesani : Si può tornare a bere l’acqua e utilizzarla anche per scopi alimentari: è terminata l’emergenza legata all’inquinamento del fiume Adige per l’eccezionale ondata di Maltempo dei giorni scorsi, per i comuni serviti dalla centrale di Boara Polesine, Arquà Polesine, Bosaro, Ceregnano, Costa di Rovigo, Pontecchio Polesine, Rovigo, San Martino di Venezze, Villadose, Villamarzana. Il Presidente di Acquevenete, Piergiorgio ...

è tornato il Maltempo quattro morti al Nord. Belluno - danni a rete idrica 'Bollite l acqua' : È ancora emergenza maltempo in tutta Italia, con nuovi peggioramenti specialmente nel Veneto e nelle regioni centrali tirreniche, e di nuovo causa vittime nel nostro Paese, dopo i 13 morti dei giorni ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : riaperta la SR355 - Sappada senza luce e acqua : “La SR 355 della Val Degano è stata riaperta a tempo di record dopo il crollo del ponte di Comeglians, utilizzano un ponte laterale alternativo fruibile, al momento, da mezzi fino a 3,5 tonnellate“: lo annuncia il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, sottolineando i grandi meriti della Protezione civile regionale alla quale indirizza “complimenti e ringraziamenti per ...

Palermo - il Maltempo non risparmia il cimitero. L’acqua copre le tombe nel giorno di Ognissanti : Il maltempo sta causando diversi disagi nella penisola italiana. In queste immagini viene mostrata il cimitero di Rotoli, a Palermo, parzialmente allagato con tombini e caditoie otturati. La pioggia incessante sta causando non pochi disagi a Palermo. Alcune auto sono rimaste bloccate nei sottopassi della Circonvallazione sud del capoluogo siciliano e in via Imera, dove nell’avvallamento della sede stradale L’acqua ha raggiunto oltre mezzo metro ...

Maltempo - acqua alta a Venezia : raggiunti i 114 cm sul medio mare : Torna l’acqua alta a Venezia: la punta massima di marea sul medio mare ha raggiunto i 114 cm alle 13:40 secondo le rilevazioni del centro previsioni maree del Comune. Il Centro maree precisa che il livello si manterrà su valori elevati almeno fino alle 16. L'articolo Maltempo, acqua alta a Venezia: raggiunti i 114 cm sul medio mare sembra essere il primo su Meteo Web.