Maltempo Abruzzo | situazione in miglioramento | allerta meteo “gialla”

Emergenza Maltempo - parte la colonna mobile della protezione civile dell’Abruzzo in aiuto del Veneto : parte la colonna mobile della protezione civile Abruzzo verso le aree bellunesi in piena Emergenza maltempo tra piogge incessanti, smottamenti e intere comunità isolate. “Pochi istanti fa – dichiara il Sottosegretario Regionale Mario Mazzocca dalle sue pagine social – il Dipartimento Nazionale ha attivato la protezione civile Abruzzo, che per tempo aveva dato la propria disponibilità alla Commissione speciale della Provincia ...

Allarme Maltempo Abruzzo : sopralluogo di Mazzocca : Il Sottosegretario d’Abruzzo Mario Mazzocca ha avviato oggi un sopralluogo nei territori colpiti dalle avversità meteo, per altro ancora in corso, al fine di verificare direttamente le varie situazioni di criticità e raccogliere dati e informazioni utili per una dettagliata fotografia dello stato di fatto. Accompagnato dal Presidente del Consiglio Regionale Giuseppe Di Pangrazio, Mazzocca si è recato in Alto Sangro dove, ospitati dal Sindaco di ...

Maltempo Abruzzo : fulmine colpisce aereo - atterraggio d’emergenza : atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Pescara per un piccolo aereo privato colpito da un fulmine mentre era in volo sopra il capoluogo adriatico. Il velivolo era partito da Bologna e diretto a Bari: ha lanciato l’allarme alla torre di controllo ed ha avuto il via libera per l’atterraggio, facendo scattare il protocollo di sicurezza. Illese le persone a bordo. A bordo dell’aereo viaggiavano 5 persone (pilota, ...

Maltempo Abruzzo : a Pescara in due giorni sono caduti 171mm di pioggia - solo nel 1958 e nel 1967 due eventi simili : Da domenica 21 a lunedì 23 ottobre 2018 caduta a Pesara quantità d’acqua elevatissima. Nei due giorni indicati l’Abruzzo intero è stato interessato da precipitazioni da moderate a puntualmente elevate. In considerazione delle previsioni meteorologiche il Centro Funzionale d’Abruzzo ha diffuso l’Avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse emesso dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ed ha emesso un avviso di ...

Maltempo Abruzzo - i DATI delle precipitazioni dal 21 al 23 ottobre : a Pescara 171.60 mm in 48 h : Da domenica 21 a lunedì 23 ottobre 2018 l’Abruzzo è stato interessato da precipitazioni da moderate a puntualmente elevate. In considerazione delle previsioni meteorologiche il Centro Funzionale d’Abruzzo ha diffuso l’Avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse emesso dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ed ha diramato un avviso di criticità per i giorni 22 e 23 ottobre con previsione di allerta arancione per rischio ...

Maltempo Abruzzo : si contano i danni - domani niente scuole chiuse : Tornano il sole ed il cielo sereno in Abruzzo, dopo l’intensa ondata di Maltempo che si è abbattuta su tutto il territorio regionale, ed in particolare sulla costa, da domenica pomeriggio fino alla scorsa notte. In 24 ore, secondo le stime, è caduto il doppio dell’acqua che in media cade in tutto il mese di ottobre. Intanto si contano i danni: ovunque, dal Chietino al Teramano passando per il pescarese, si sono registrate ...

Maltempo - emergenza in Abruzzo : crollano pezzi di soffitto nell’Università d’Annunzio - esonda il fiume Alento [FOTO] : 1/5 ...

Maltempo - ancora allerta in Abruzzo : a Pescara scuole chiuse anche domani : ancora Maltempo in Abruzzo: scuole chiuse anche domani a Pescara a causa della pioggia che da oltre 24 ore sta interessando la città e che ha provocato allagamenti soprattutto nella zona sud. Il sindaco del capoluogo adriatico, Marco Alessandrini, ha deciso di prorogare l’ordinanza emessa oggi, sospendendo l’attività didattica anche per la giornata di domani. Saranno chiusi anche i parchi e giardini comunali. Tra un’ora ...

Maltempo Abruzzo : in 24 ore è caduto il doppio di acqua di un mese : Nei centri della costa abruzzese, interessati da un’intensa ondata di Maltempo che va avanti da ieri, nel giro di 24 ore è caduto circa il doppio dell’acqua che, in media, cade sulle stesse aree nel mese di ottobre. A stimarlo è Giovanni De Palma, di AbruzzoMeteo.org, il quale sottolinea che “dalla tarda serata ci sarà un’attenuazione dei fenomeni”. Secondo l’esperto quello in corso non è comunque da ...

Maltempo - prima neve in Abruzzo : 25 cm a Ovindoli - 10 cm a Roccaraso : L’Abruzzo registra oggi la prima nevicata della stagione: ben 25 cm si sono accumulati ad Ovindoli (L’Aquila). A Roccaraso, Pescocostanzo, e Rivisondoli sono caduti circa 10 cm e precipitazioni nevose hanno interessato anchel’Altopiano delle Cinquemiglia. Sulla Maielletta dalla notte sono caduti 20 cm di neve. neve anche nelle località sciistiche della Marsica. La ss 17 Bis diramazione C per Campo Imperatore è chiusa a Fossa di ...

Maltempo Abruzzo - criticità a Pescara : il Comune attiva il Coc - “situazione sotto controllo” : Il Comune di Pescara ha attivato il Centro operativo comunale (Coc) per far fronte all’emergenza Maltempo che si sta abbattendo sull’Abruzzo, anche in considerazione dell’allerta meteo codice arancione emessa dalla Protezione civile regionale: lo prevede l’apposita ordinanza firmata dal sindaco, Marco Alessandrini. Una seconda ordinanza dispone, a causa del perdurare delle basse temperature, la possibilità di accendere in ...

Maltempo Abruzzo : criticità a Montesilvano - il Comune attiva Coc : Il Centro Funzionale d’Abruzzo comunica che nella giornata di oggi, lunedì 22 ottobre, è prevista criticità moderata/allerta arancione per rischio idrogeologico localizzato. Per questa ragione il Comune di Montesilvano ha attivato il Coc, centro operativo comunale per la gestione dell’emergenza Maltempo. Resta chiusa la riviera nel tratto compreso tra via Marinelli e viale Europa. Al lavoro le squadre dei Vigili del Fuoco e della ...