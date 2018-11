Maltempo | abbattuti 14 milioni di alberi | a rischio l’equilibrio ambientale

Maltempo - altri 600 alberi abbattuti dal vento in Lombardia : devastazione sulla strada del Passo Crocedomini nel Bresciano [VIDEO] : Il furioso Maltempo di inizio settimana ha fatto strage di alberi ovunque e la maggior parte delle piante si è rivelata un’arma letale a sua volta, uccidendo diverse persone che si trovavano a piedi o in macchina nel posto sbagliato al momento sbagliato. L’ultima triste notizia di questo tipo è arrivata ieri dalla Valle d’Aosta dove due persone hanno perso la vita a seguito dell’impatto di un castagno caduto sulla vettura in cui viaggiavano. ...

Napoli nella morsa del Maltempo : Cnr - abbattuti due alberi a rischio. E a Santa Chiara crolla un arbusto : Il pomeriggio che ha portato morte e devastazione in città è lontano, dolore e polemiche hanno preso il posto di paura e allarmi, eppure la città non s'è ancora ripresa dalle folate di lunedì che l'...

Maltempo Veneto - peggio di un uragano : varco aperto tra alberi abbattuti e detriti su una strada del Bellunese [VIDEO] : Il Maltempo degli ultimi giorni ha stravolto l’Italia da Nord a Sud con eventi molto violenti che hanno portato vittime e danni diffusi. Nel Nord-Est il vento impetuoso e le piogge torrenziali hanno cancellato bellezze naturali, come la gola dei Serrai di Sottoguda, in provincia di Belluno, e i boschi delle Dolomiti, dove gli alberi sono caduti a milioni come birilli sotto la furia del vento. Lo dimostrano anche le immagini impressionanti che ...

Maltempo Trentino - Dolomiti stravolte : milioni di alberi abbattuti dalla furia dei venti [FOTO e VIDEO] : 1/15 ...

Maltempo - Italia in ginocchio al Centro e al Nord. Alberi abbattuti dal vento : cinque morti – CRONACA ORA PER ORA : Due morti a Castrocielo, in provincia di Frosinone, uccisi da un albero crollato sulla propria auto. Stessa dinamica a Terracina (Latina), dove in viale della Vittoria è morta un’altra persona e dove si registrano una decina di feriti a causa di una violentissima tromba d’aria. Un 21enne casertano, Davide Natale, ha invece perso la vita a Napoli, schiacciato da un tronco nel quartiere Fuorigrotta. Ad Albisola ...

Maltempo estremo nel Lazio : vittime - migliaia di alberi abbattuti. Terracina devastata : Se non vedi clicca qui >> [flowplayer id="143375"] Spaventosa ondata di Maltempo nel Lazio, venti oltre 120 km/h, gravi danni e vittime. Situazione drammatica. Momenti drammatici sull'Italia...

Maltempo - piogge e alberi abbattuti dai venti : quattro morti | Danni e disagi : Due giovani mirti nel frusinate colpiti da un albero mentre transitavano in auto. Un altro morto a Napoli, con una dinamica analoga. Bufere e mareggiate su tutta la penisola

Maltempo - Italia in ginocchio al Centro e al Nord. Alberi abbattuti dalle raffiche di vento : quattro morti : Nubifragi, burrasca e un’allerta rossa che riguarda sei regioni (Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Trentino Alto Adige e Abruzzo). Da Nord a Sud la settimana si apre con la preoccupazione per la pioggia e in alcuni casi anche il vento, con raffiche fino a 100 km orari. Due morti sono stati accertati a Castrocielo, in provincia di Frosinone, uccisi dal crollo di un albero sul tetto della propria Smart. ...

Maltempo USA - potenti tempeste e tornado colpiscono Massachusetts e Rhode Island : blackout e alberi abbattuti [FOTO] : 1/20 ...

Maltempo : nubifragio su Palermo - decine di alberi abbattuti : decine di chiamate ai vigili del fuoco a seguito del nubifragio che nella notte si è abbattuto su Palermo. Soprattutto dopo le 3, spiegano dalla centrale operativa, sono giunte al centralino molte segnalazioni relative ad alberi caduti in vari punti della città che hanno messo a rischio auto e automobilisti e creato intralcio alla circolazione: soprattutto nel quartiere di Cruillas, in via Lanza di Scalea, a Borgonuovo. ...