Maltempo | 12 morti n Sicilia Fiume sommerge villetta | due famiglie sterminate Coppia

Maltempo a Palermo - 10 morti | Un fiume esonda e travolge una villa : distrutte due famiglie - Foto : Notte drammatica in una casa di campagna non distantedalla Palermo-Catania. Al momento dell'esondazione del Milicia amici e parenti trascorrevano insieme la serata. Tre i sopravvissuti. morti anche una bimba di un anno, uno di tre e un quindicenne. Le altre vittime a Vicari ed Agrigento.

Maltempo killer - Italia in ginocchio : 37 morti in un mese - peggio di un Uragano. E’ un autunno terribile per colpa del caldo anomalo : Il Maltempo che sta flagellando l’Italia ha provocato 37 morti nell’ultimo mese, e 32 morti nell’ultima settimana: un bilancio drammatico, peggiore persino dell’impatto degli Uragani nei Paesi tropicali. E’ un autunno terribile per colpa del caldo anomalo: proprio le temperature eccezionalmente elevate di Ottobre e di quest’inizio di Novembre, determinate da un persistente flusso di Scirocco che porta masse ...

Maltempo - due morti in provincia di Agrigento : I vigili del fuoco hanno recuperato i corpi di due persone travolte con l'auto da un torrente nei pressi di Cammarata in provincia di Agrigento

Maltempo Sicilia - esonda il fiume Milicia. 9 morti a Casteldaccia : “Una tragedia immane. Mai visto niente di simile” : L’acqua e il fango proveniente dal fiume Milicia hanno sfondato i vetri della villetta di Casteldaccia dove nella notte sono morte nove persone, tra cui due bambini. E’ quanto raccontano i soccorritori che sono intervenuti subito dopo la tragedia nell’abitazione che si trova a poche centinaia di metri dal fiume esondato. “Non c’è stato il tempo per salvarsi – dicono – Una sola persona è riuscita a salvarsi solo perché è ...

Maltempo - 12 morti e un disperso in Sicilia. DIRETTA - : Due vittime nell'agrigentino e 10 in provincia di Palermo. Conte verso le zone alluvionate. Salvini a Belluno e Venezia. In Veneto danni per un miliardo di euro. Allerta arancione in tutte e tre le ...

Maltempo : Sicilia in ginocchio - 10 morti a Palermo - due a Cammarata : Articolo aggiornato alle ore 11,00 del 4 novembre 2018. Le piogge torrenziali hanno fatto strage la scorsa notte in provincia di Palermo, dove dieci persone sono morte e una è ancora dispersa. Nove delle vittime facevano parte della stessa famiglia, sorpresa in una villa di Casteldaccia dalla piena del fiume Milicia che ha allagato la casa: sono morti annegati padre, madre, figli e nonni. Tra i corpi recuperati dai vigili del fuoco, ...

Maltempo - altri due morti in Sicilia : due tedeschi travolti da un torrente : Il Maltempo continua a flagellare l'Italia. Dopo i dieci morti di Palermo, altre due persone hanno perso la vita nell'Agrigentino. Tregua al Nord. A Belluno, dove milioni di alberi sono stati ...

Dramma Maltempo in Sicilia - 12 morti. Il presidente Conte si reca nell'Isola. : Il maltempo fa una strage in Sicilia: 12 le vittime Risveglio Drammatico per la Sicilia quello di oggi, ancora colpita da una pesante ondata di maltempo che causa vittime e danni. Dramma in una...

Maltempo - disastrosa alluvione in Sicilia : apocalisse d’acqua e fango - 12 morti e un disperso. Le drammatiche FOTO da Casteldaccia e i NOMI delle vittime : 1/26 ...

Maltempo - 12 morti n Sicilia. Fiume sommerge villetta : due famiglie sterminate. Coppia travolta in auto : Dopo il nordest e la Liguria, dove anche oggi resta allerta arancione per il Maltempo, è la Sicilia, nelle ultime ore, a essere flagellata dalle piogge che nel palermitano hanno fatto...

Maltempo : ad Agrigento altri due morti in un torrente : I vigili del fuoco stanno recuperando i corpi di due tedeschi travolti con la propria auto da un torrente esondato nei pressi di Cammarata. In Veneto in arrivo il ministro Salvini mentre Conte raggiungerà la Sicilia.