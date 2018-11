Maltempo | 12 morti in Sicilia | fiume in piena travolge villetta Il pm | case troppo

Maltempo : 12 morti in Sicilia. Il pm : «Case troppo vicine al fiume». Conte : «Consiglio dei ministri in settimana» : ... l'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di disastri naturali - se l'Italia si colloca tra i dieci Paesi più colpiti al mondo per alluvioni, siccità, tempeste, ondate di calore e terremoti, che ...

Maltempo : 12 morti in Sicilia. Il pm : «Case troppo vicine al fiume». Conte : «Consiglio dei ministri in settimana» : Nel palermitano due famiglie uccise dall’esondazione di un fiume, altre vittime ad Agrigento. Il pm: case forse troppo vicine al fiume. Il premier Conte in viaggio verso la Sicilia, Salvini in Veneto. Coldiretti: 7 milioni di persone vivono in aree a rischio idrogeologico. Emergenza anche in Sardegna. E per domani è atteso il colmo della piena del Po...

Maltempo fa strage nel Palermitano : 10 morti - 9 a Casteldaccia. Conte in Sicilia : Il capo del governo Giuseppe Conte è atterrato col volo di Stato a Palermo . Il premier è subito salito nell'elicottero, che lo attendeva nella pista dell'aeroporto, per sorvolare le zone colpite dall'...

Maltempo - a Palermo è strage di bambini : Rachele - Federico e Francesco tra i morti di Casteldaccia : Tra le nove vittime di Casteldaccia, dove il fiume Milicia è esondato travolgendo una villetta, ci sono tre bambini: Rachele, 1 anno, il fratello Federico, di 15, e il piccolo Francesco, di 3. Sono morti insieme alle loro famiglie a causa della furia del Maltempo. Intanto, la procura di Termini Imerese ha aperto un fascicolo: "Case costruite troppo vicine al corso d'acqua".Continua a leggere

Maltempo - ad Agrigento altri due morti in un torrente | Salvini : paghiamo anni di ambientalismo da salotto : I corpi dei due tedeschi travolti con la propria auto da un torrente esondato nei pressi di Cammarata. Il ministro dell'Interno si è recato in Veneto, mentre il premier Conte ha raggiunto la Sicilia.

