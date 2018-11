Madre prende il figlio a scuola in ritardo e sputa in faccia alla maestra che l' aveva

La Madre sorprende i ladri in casa - lui corre con l'auto e si scontra con una moto : Paura, la scorsa notte, in via Sarno Palma , nel comune di Sarno , dove una donna ha sorpreso i ladri all'interno della sua abitazione . A quel punto ha iniziato ad urlare attirando l'attenzione dei ...

Loredana Bertè : "Mio padre è stato un bastardo - prendeva a calci mia Madre per farla abortire" : "Mio padre? Era un bastardo, sono contenta che sia morto". Queste parole forti Loredana Bertè le ripete più volte. Sono parole dure ma che per lei hanno un senso. Forte. Già in passato aveva raccontato del difficile rapporto con il padre, descritto come un uomo violento. Ora, a L'Intervista di Maurizio Costanzo, entra nei dettagli. E parla anche di Mia Martini: "Ho visto delle scene che nessuno dovrebbe vedere. Ho visto mio papà che prendeva a ...

La Madre li abbandona Si prende cura del padre disabile a 6 anni : La storia di Jia Jia, che da due anni si prende cura del papà rimasto paralizzato dopo un incidente in macchina

La follia di una società che prende una Madre e due bimbi e li butta via - in carcere : C’è un compassionevole ascoltatore che chiama la buona radio per dire come l’ha colpito la tragedia – “greca”, la tragedia greca – della madre che ha scaraventato giù dalle scale della galera i due piccoli. (Li ha mandati in cielo, dirà lei – li ha fatti volare via dal nido, dolce nome regolamentare

Google Assistant migliore di Amazon Alexa e Siri a comprendere persone che parlano inglese non Madrelingua : Stando ad uno studio condotto da Vocalize.ai, iGoogle Assistant si è comportato meglio rispetto ad Amazon Alexa e Apple Siri nella comprensione degli accenti L'articolo Google Assistant migliore di Amazon Alexa e Siri a comprendere persone che parlano inglese non madrelingua proviene da TuttoAndroid.