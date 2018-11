Ma quante stupidaggini nei discorsi dei Nobel La letteratura è altrove

ilgiornale

(Di sabato 3 novembre 2018) Parole vane, vaghe, al vento. William Faulkner a Stoccolma non voleva andare. Al corrispondente esagitato di un quotidiano svedese dice, "sono un contadino, non posso abbandonare il campo". Poi, va a caccia con gli amici, "quella sera tocca a lui lavare i piatti", ricorda Fernanda Pivano. 10 novembre 1950: il più grande scrittore americano del Novecento è insignito del Premioper la. Infine, sotto costrizione, Will il viaggio lo fa: non limita l'abuso di alcol, incontra una bella svedese, Else, vedova di virile audacia, e pensa a flirtare più che a preparare il discorso di accettazione, vergato in aereo, alla buona. Si vede. "Il dovere del poeta, dello scrittore, è scrivere di questo. È suo privilegio aiutare l'uomo a non arrendersi, rincuorarlo, ricordargli il coraggio, l'onore, la speranza, l'orgoglio, la compassione, la pietà e il sacrificio che sono stati la gloria ...