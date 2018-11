M5S gela Pecoraro Scanio | vecchia politica | non lo candidiamo

Dl Fisco - Salvini gela il M5S : "Nessun Cdm" - ma Conte lo bacchetta : "Si farà sabato" : Un "Consiglio dei ministri bis" per esaminare, per la seconda volta, il testo del decreto fiscale. E' l'ipotesi avanzata dal M5s, poi stoppata da Salvini, e infine decisa dal premier Conte che quindi è intervenuto per sedare gli animi nella maggioranza

Dl Fisco - Salvini gela M5S : no nuovo Cdm |"Nessun complotto - il decreto resta così" | Ma Fraccaro : a Camere invio testo pulito : Un "Consiglio dei ministri bis" per esaminare, per la seconda volta, il testo del decreto fiscale. E' l'ipotesi che avanzano fonti di governo del M5s dopo che il vicepremier Luigi Di Maio ha denunciato una manipolazione. No della Lega. E c'è aperto anche il fronte Manovra...

Piero Angela contro il governo Lega-M5S/ Video - "Creare debito pubblico e spread è molto grave" : Piero Angela contro il governo, Video: il divulgatore scientifico ospite di Massimo Gramellini a Le parole della settimana critica le politiche che creano debito pubblico e spread.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 23:12:00 GMT)

VERTICE MANOVRA - DI MAIO : "M5S NON VOTA CONDONI"/ Gela Tria - Lega e Conte : "sì a contratto se no Governo ko" : VERTICE MANOVRA tra Conte, Tria, Di MAIO e Salvini: Mef avvisa Lega-M5s, 'coperta corta per reddito cittadinanza, flat tax e pensioni'.

VERTICE MANOVRA - DI MAIO : “M5S NON VOTA CONDONI”/ Gela Tria - Lega e Conte : “sì a contratto se no Governo ko” : Per Giovanni Tria la MANOVRA non sarà una passeggiata. La coperta è corta per cercare di soddisfare le richieste di Lega e Movimento 5 Stelle, dalla flat tax al reddito di cittadinanza(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 13:50:00 GMT)