M5S | Di Maio | ' Nessuna scissione nel movimento'

Governo - Di Maio : 'C'è un contratto e va rispettato dalla Lega e dal M5S' | Salvini rassicura : 'No polemiche - avanti uniti' : "C'è un contratto che va rispettato da entrambi i contraenti". Lo ricorda il vicepremier Luigi Di Maio , dopo le tensioni nella maggioranza per alcuni temi "Caldi" come la prescrizione o il reddito di ...

Governo - Di Maio : 'C'è un contratto e va rispettato dalla Lega e dal M5S' | Salvini rassicura : 'Nessuna polemica' : "Abbiamo firmato un contratto che va rispettato da entrambi i contraenti". Lo ricorda il vicepremier Luigi Di Maio , dopo le tensioni nella maggioranza per alcuni temi "caldi", come la prescrizione o ...

Governo - Salvini a Di Maio "Andiamo avanti uniti con M5S" : "Nessuna polemica, con il Movimento 5 Stelle stiamo lavorando bene. Il nostro Governo ha un'altissima popolarità e in 5 mesi abbiamo fatto più di chiunque altro. Sono molto soddisfatto per le leggi fatte e per quelle in cantiere. Legittima difesa, reddito di reinserimento al lavoro, stop sbarchi, riforma della Fornero. Andiamo avanti uniti per il cambiamento del paese". Lo sottolinea in una nota Matteo Salvini, ...

Tensioni M5S-Lega - Di Maio : “C’è un contratto di governo - dobbiamo rispettarlo” : Il vicepremier "avvisa" gli alleati del Carroccio ma anche chi ha espresso malumore nel suo Movimento per il decreto sicurezza e sul reddito di cittadinanza. Sulla manovra: “È importante dialogare con l’Ue ma non arretriamo di un millimetro”.Continua a leggere

Luigi Di Maio - avvertimento a M5S e Giancarlo Giorgetti : 'Chi non crede nel governo è un rischio' : 'Esiste un contratto e va rispettato da entrambe le parti'. Luigi Di Maio sceglie il Corriere della Sera per lanciare il suo diktat alla Lega e alla minoranza del M5s . Niente scherzi, a cominciare ...

Tensioni M5S-Lega - Di Maio : C'è un contratto di governo - va rispettato - : Il vicepremier, intervistato dal Corriere della Sera , all'indomani dei contrasti sul reddito di cittadinanza richiama l'accordo su cui si basa il governo giallo-verde. Sulla manovra: "È importante ...

Gasparri : 'M5S? Una piaga d'Egitto - vanno cacciati : Di Maio e gli altri vadano a zappare' : Maurizio Gasparri da senatore di Forza Italia non può che avere una posizione critica nei confronti dell'attuale Governo Conte. L'esecutivo rappresenta il frutto di un accordo tra la Lega ed il Movimento Cinque Stelle. Da una parte c'è un alleato che, accordandosi con i grillini, secondo i forzisti Berlusconi in particolare sta tradendo l'elettorato [VIDEO] non rispettando il programma del centro-destra. Dall'altra, invece, c'è un movimento che ...

M5S - 'alla fine ci tradiranno'. La voce della rivolta - qui esplode Luigi Di Maio : Dopo Tap e Tav , il Muos . Il Movimento 5 Stelle prepara un'altra dolorosa retromarcia sulla stazione militare Usa in Sicilia , contro cui protestano da anni ma che ora, al governo, potrebbero ...

Gasparri : “M5S? Una piaga d’Egitto. Di Maio - Toninelli - Bonafede - Fraccaro facciano figli e vadano a zappare” : “Roma? La Raggi è un emblema di ignoranza, incompetenza, mancanza di trasparenza. E’ una vergogna averla un minuto in più in Campidoglio. I romani dovrebbero mettersi sulla scaletta della Piazza del Campidoglio e impedire democraticamente e pacificamente l’ingresso alla Raggi. La Raggi deve andare a casa con urgenza perché è la vergogna più assoluta”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Ho scelto Cusano” (Radio Cusano Campus) dal ...

Sondaggi amari per Di Maio : il M5S ai minimi da marzo : Le tensioni sul decreto sicurezza e il braccio di ferro con l"Unione europea sulla manovra economica sembrano aver portato ad un raffreddamento nella luna di miele tra il Paese e il governo Conte.Secondo gli ultimi Sondaggi le percentuali di Lega e Movimento 5 Stelle sarebbero in calo. La Supermedia dei Sondaggi di questa settimana, infatti, incorona sì il partito di Matteo Salvini come il primo in Italia con il 30,1% dei consensi, ma registra ...

Muos - Trizzino (M5S Sicilia) : “Lo smantelleremo. Di Maio lo dirà presto”. Difesa : “Unica voce è quella del governo” : Il Muos verrà smantellato. Anzi no, il Muos rimane dove. Contrordine: sul Muos vale solo la parola del governo. È un vero e proprio cortocircuito quello che si è scatenato sul sistema satellitare americano realizzato all’interno della riserva della Sughereta nel comune in provincia di Caltanissetta. Smantellarlo è una delle battaglie storiche del M5s, che ha sempre sostenuto le ragioni degli attivisti No Muos. Ora che il Movimento fondato ...

Luigi Di Maio - lo scenario sulla scissione del M5S : 'I ribelli fanno entrare Fratelli d'Italia in maggioranza' : A furia di tirare la corda, i dissidenti del Movimento Cinque Stelle che minacciano di non votare il decreto sicurezza voluto da Matteo Salvini rischiano di rimanere alla porta. Come tradizione tra i ...

Dietrofront M5S anche sul Muos? Trenta difende l'opera. Ma il consigliere Trizzino assicura : "Di Maio annuncerà lo smantellamento" : "Smantelleremo il Muos. La memoria della ministra Trenta contro il ricorso dei No Muos per bloccare l'attività del sistema di comunicazione satellitare militare americano? Un fatto già passato". Il deputato cinquestelle dell'Assemblea regionale Siciliana Giampiero Trizzino, ospite di OBIETTIVO RADIO1, replica agli attivisti No Muos e anticipa le novità annunciate dal vicepremier Di Maio sul megaradar americano di Niscemi ...

Di Maio : «I fondi tolti alla Tav per la metro 2 a Torino» Ma il cambio non si può fare Le nuove tensioni Lega-M5S : Il vicepremier: «Noi leali coi cittadini». Chiamparino: «Propaganda, spero venga a brindare al primo Frecciarossa per Lione, lui ha l’età per farlo, io lo spero»