M5s : De Falco - anche Di Maio è a termine : Inoltre si dovrebbe tenere presente che nel Movimento non c'è spazio per professionismi della politica. Qualcuno si dovrebbe ricordare che il secondo mandato è il raggiungimento del limite. Dobbiamo ...

Dl sicurezza - De Falco : "Mi cacciano? Nel M5s siamo tutti a termine | Senza fiducia - voto contro" : L'esponente del Movimento ribadisce che "non c'è spazio per professionismi della politica". E sul decreto sicurezza annuncia: "Se non viene votata la fiducia, voterò alcuni emendamenti dell'opposizione"

Dl sicurezza - De Falco - M5s - : 'Ci cacciano? Anche Di Maio è a termine' - : Il senatore pentastellato attacca: "Quando Di Maio dice 'o con me o fuori' afferma un'idea padronale di un Movimento in cui sembra venire meno la dialettica". Se non verrà posta la fiducia, pronto a ...

De Falco - M5s - : 'Il decreto sicurezza non mi pace ma non chiamatemi dissidente' : "Sono nato in un Paese libero e, se possibile, vorrei rimanerci". Con queste parole si apre a W l'Italia , in onda su Rete 4 , l'intervista a Gregorio De Falco , il comandante che ordinò a Schettino ...

Il dissidente M5s De Falco : “Mi faranno un processo? Non me ne frega niente” : Gregorio De Falco, senatore del Movimento 5 Stelle, ha manifestato delle perplessità riguardo al Decreto sicurezza, in cui riconosce dei "profili di incostituzionalità". Il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio però, preoccupato che il senatore possa votare contro il decreto in Senato, gli ha chiesto di "non far cadere il governo".Continua a leggere

Dl Sicurezza - Nugnes e De Falco (M5s) : “Espulsi se non votiamo fiducia? Noi coerenti al Movimento - non stiamo tradendo” : Non sembra bastare l’ultimatum del capogruppo M5s al Senato, Stefano Patuanelli, ai dissidenti pentastellati che non intendono votare il provvedimento senza le modifiche richieste e in gran parte già bocciate in Commissione. “Se verrà posta la fiducia e non la votano, sono fuori”, era stato l’avvertimento. Ma la senatrice Paola Nugnes, tra le più critiche insieme alla collega Elena Fattori e a Gregorio De Falco, insiste: ...

Decreto sicurezza - Patuanelli (M5s) a De Falco e altri “dissidenti” : “Se mettiamo la fiducia e non la votano - sono fuori” : “Se viene posta la fiducia e loro non la votano, non votano la fiducia sono fuori”. Così il capogruppo del Movimento 5 Stelle del Senato, Stefano Patuanelli a proposito dei cosiddetti “dissidenti”, cioè Gregorio De Falco, Paola Nugnes, Matteo Mantero e Elena Fattori, i senatori che criticano il Decreto sicurezza di Matteo Salvini. “sono un uomo del dialogo – dice Patuanelli a ilfatto.it – e anche per ...

Dl Sicurezza - bocciati i primi emendamenti dei dissidenti M5s. De Falco a Di Maio : “Siamo formazione politica - non un esercito” : Dopo le tensioni nei gruppi M5s per il via libera al Tap, sul decreto Fiscale e sul decreto Sicurezza, Luigi Di Maio ha lanciato un richiamo all’ordine ai parlamentari pentastellati, rivendicando l’unità e avvertendo i dissidenti: “Siamo sotto attacco, chi si sfila dovrà renderne conto”. Eppure, in casa M5s, i malumori restano, a partire dallo stesso decreto Salvini, con il gruppo composto dai senatori Elena Fattori, ...

M5s - senatore De Falco ripresenta 3 subemendamenti al dl sicurezza : Non si ferma la battaglia dei senatori M5s Gregorio De Falco, Elena Fattori, Paola Nugnes e Matteo Mantero per cambiare il decreto sicurezza. I quattro, infatti, hanno presentato 4 subemendamenti, ...

M5s - agguato interno a Luigi Di Maio. Il capitano De Falco : 'O fa come dico io o trarrò delle conclusioni' : I ribelli del Movimento 5 Stelle da settimane hanno alzato la testa e ora si arriva anche alle minacce dirette al leader Luigi Di Maio . Il nodo del contendere, oggi, è il decreto sicurezza , che ...

Decreto sicurezza - De Falco - M5s - si ribella alla Lega : «L'Italia è un paese civile - va cambiato» : «Ribelle» quando indossava l'uniforma della Marina. E «ribelle» si conferma adesso che è sceso in politica come senatore del M5S. È l'indole, che pare non scalfibile, del comandante Gregorio De Falco, che assieme ad altri due colleghi dell'ala sinistra del Movimento, vicina al presidente della ...