L' uomo dell' Industria 4 0 se l' è presa con i videogiochi

È morto il vero Super Mario : l’uomo che ispirò il celebre videogames della Nintendo : È morto a 84 anni Mario Segale. Wikipedia lo descrive come “un imprenditore coinvolto in alcuni progetti urbanistici nell’area di Seattle fin dagli anni Cinquanta”, per poi operare nel settore dell’asfalto e dell’edilizia. Ma Segale era molto di più, era l’uomo da cui l’eroe del videogame ”Super Mario” ha preso il nome. Un self made man come tanti ce ne sono stati negli Usa del secondo dopoguerra. Pochi ...

Ruba a bordo della sua motocarrozzina per disabili - arrestato l'ex uomo più grasso del mondo : Di recente Paul soffre di depressione dopo la rottura con la sua fidanzata Rebecca Mountain : per lei, l'ex uomo più grasso del mondo si era trasferito negli Stati Uniti. Morto Christian Daghio, ...

[L'analisi] Il referendum su Trump e la rivincita dell'uomo bianco. Tutte le insidie del voto americano : Ma non è l'economia il tema cruciale, forse anche perché, alle spalle, ci sono otto anni di ripresa. La tribù dell'uomo bianco L'offensiva di Trump sulle tariffe e sugli accordi commerciali, come ...

L’uomo del Giorno : Unai Emery - ha il record di vittorie dell’Europa League : Unai Emery è nato a Hondarribia, il 3 novembre 1971, è un allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo, di ruolo centrocampista, tecnico dell’Arsenal. Da allenatore ha vinto tre Europa League (2013-14, 2014-15, 2015-16) con il Siviglia, record nella competizione condiviso con Giovanni Trapattoni, un campionato francese (2017-18), due Coppe di Francia (2016-17, 2017-18), due Coppe di Lega francesi (2016-17, 2017-18) e due Supercoppe ...

Desirée Mariottini - il quarto uomo non risponde al gip. “Arrivato a Foggia 4-5 ore prima della cattura” : Yusif Salia, il ghanese di 32 anni fermato a Foggia il 26 ottobre con l’accusa di aver fatto parte del gruppo responsabile della morte di Desirée Mariottini, la 16enne drogata e uccisa in uno stabile abbandonato a Roma, è stato sottoposto ad interrogatorio di garanzia dal gip di Foggia. Dinanzi al giudice il ghanese si è avvalso della facoltà di non rispondere per le accuse mosse dalla Procura di Roma, ma si è difeso dall’imputazione di ...

Morto a 18 anni sul lavoro - l'addio della prof : “E' entrato a scuola bimbo ed è uscito uomo” : Il commovente messaggio di Donatella D'Alelio, insegnante di Andrea Masi, deceduto domenica dopo un incidente sul lavoro

Andrea - morto a 18 anni al primo impiego. Il ricordo della sua prof : «Entrato in classe bambino - uscito uomo» : La lettera dell'insegnante del ragazzo morto in un incidente, al primo impiego, nel parcheggio sotterraneo del Centro commerciale Portello. Indagato per omicidio colposo il datore di lavoro

Londra : uomo con machete ferisce due persone nella sede della Sony : L'aggressore è stato tempestivamente arrestato e al momento non sono note le ragioni del suo gesto: l'episodio non viene trattato come un atto terroristico.Continua a leggere

Milano : uomo aggredito e rapinato dell'orologio da 40mila euro : Milano, 1 nov. (AdnKronos) - Aveva appena parcheggiato l'auto, quando è stato aggredito da un uomo a volto coperto e con un'arma, che gli ha strappato dal polso l'orologio da 40mila euro ed è fuggito a bordo di uno scooter guidato da un complice. E' accaduto ieri mattina a Milano a un uomo di 54 ann

L’uomo del Giorno : Alfio Basile - per due volte allenatore della nazionale Argentina : Alfio Basile è nato a Bahía Blanca, il 1º novembre 1943, è un allenatore di calcio ed ex calciatore argentino. Da calciatore ha vinto 2 campionati argentini (1966 e il Metropolitano 1973), 1 Libertadores (1967) e 1 Intercontinentale (1967). Tra il 1967 e il 1973 è stato convocato dalla nazionale Argentina. Nel 1975 inizia la carriera d’allenatore. In quasi quarant’anni da tecnico, ha allenato 14 squadre differenti e la ...

Wwf - “per colpa dell’uomo negli ultimi 40 anni gli animali sono diminuiti del 60%” : Sovrasfruttamento e modifiche degli ambienti naturali, cambiamento climatico, inquinamento, specie invasive, dighe e miniere. Tutte azioni dell’uomo che sulla natura hanno avuto un effetto devastante. E anche sulla fauna, perché dal 1970 al 2018 gli animali sono diminuiti del 60%. A dimostrarlo è il rapporto annuale del WWF sulla biodiversità, il Living Planet Report 2018, preparato da un pool di 50 esperti in collaborazione con la ...

Maltempo Veneto - trovato un uomo disperso a Falcade : è l’11esima vittima dell’allerta meteo : È stato ritrovato senza vita nelle acque del torrente Focobon, a Belluno, il corpo di un uomo disperso per il Maltempo. Si tratta di Ennio Piccolin, artigiano edile di 61 anni: è l'undicesima vittima italiana dell'allerta meteo. In tutta la provincia la situazione è ancora critica: il prefetto ha disposto anche per domani la chiusura delle scuole.Continua a leggere

Valeria Marini - l’affondo dell’ex : “Non troverà mai un uomo” : “Non troverà mai un uomo”. A parlare così è Patrick Baldassari, ex di Valeria Marini, che ha commentato per la prima volta la fine della loro relazione. La coppia era sbarcata a Temptation Island Vip per mettere alla prova un amore che sembrava solido e destinato a portarli verso l’altare. La showgirl sarda non ha mai nascosto la sua volontà di diventare mamma e la partecipazione al reality era l’ultimo passo prima di ...

"L'uomo bianco è una regressione della nostra civiltà". Intervista a Ezio Mauro : Ezio Mauro, lei ha scritto un libro "doppio", come lo ha definito acutamente Adriano Sofri, in quanto si muove nel doppio registro tra la cronaca e la riflessione "lunga" di tipo socio-politico. ...