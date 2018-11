L' Ue scalpita per punire Roma I Paesi del Nord | no agli aiuti

ilgiornale

(Di sabato 3 novembre 2018) L'Italia dovrà salvarsi da sola. Se non riuscirà a pagare il debito e dovrà ricorrere al "salva stati", il conto dovranno pagarlo in primo luogo gli italiani. Sono settimane che dalla Commissione europea arriva questo messaggio. Il Belpaese è troppo grande per essere salvato dall'organismo Esm, confidava un mese fa un esponente dell'esecutivo europeo. Idelnon hanno molta voglia di farsi carico di un eventuale scenario greco applicato alla terza economia dell'Eurozona. Ieri questa idea è uscita dai corridoi delle istituzioni di Bruxelles per diventare la posizione ufficiale della Lega Anseatica, che non è un'istituzione ma l'associazione informale di diecidel.Ieri hanno chiesto di cambiare il fondo Esm rafforzando una regola già in vigore, quella secondo la quale si deve ricorrereinvestitori privati quando il debito pubblico è giudicato insostenibile. ...