Loredana Bertè a Tu si que vales | complimenti a Belen e confessioni di Rudy Video

Tú sí que vales - la sesta puntata di sabato 3 novembre : arriva Loredana Bertè : Nuovo appuntamento con Tú sí que vales , il varietà di Canale 5 che intratterà i telespettatori anche questo sabato , 3 novembre 2018, alle 21:20. Tvblog seguira in liveblogging la trasmissione, commentando le esibizioni e i giudizi di giurati.Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi tornano ad occupare le poltrone dei giudici, pronti a valutare le performace di atleti ed artisti che cercheranno di dimostrare loro il ...

Domenica Live - Loredana Berté : “La camicia di forza me l’hanno messa davvero”. Poi frecciatina a Mengoni : “M’ha copiato” : “Me l’hanno messa davvero nella vita la camicia di forza“, rivela Loredana Bertè a Domenica Live. La cantante nel corso dell’intervista con Barbara D’Urso ha spiegato perché nella copertina di “LiBertè”, suo ultimo disco, compare proprio con una camicia di forza: “Io un giorno mi sono rotta le scatole di trapani che sentivo, per trent’anni, quando abitavo nell’altra casa… ma tutti i giorni, per ...