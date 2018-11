Lo sport del weekend | la Pallacanestro Trapani sul parquet di Siena

Cupra Ateca : prova su strada del SUV sportivo con 300CV : Il c ambio DSG 7 rapporti a doppia frizione non tradisce mai: è sempre preciso e docile ma appena si sposta il selettore del 4DRIVE su Sport, Race o Cupra tira fuori il suo lato più sportivo. Il ...

Milano rende più efficaci i servizi dello sportello unico dell’edilizia : rendere più efficaci i servizi dello Sportello unico dell’edilizia attraverso la dematerializzazione delle pratiche. Con questo obiettivo la Giunta Sala

Atalanta : collare d’oro del Coni al merito sportivo : L’Atalanta riceverà il collare d’Oro al merito sportivo del Coni per l’anno 2018 nella cerimonia alla Casa delle Armi al Foro Italico di Roma il prossimo 19 dicembre. A confermarlo, una nota sul sito ufficiale del club nerazzurro, che riporta estratti della lettera inviata al presidente Antonio Percassi dal presidente del Comitato olimpico Giovanni Malago’. “Si tratta della massima onorificenza per riconoscere i ...

Bimba di 13 anni in gravissime condizioni trasportata da Firenze a Messina grazie a un volo dell’Aeronautica Militare : E’ atterrato da poco a Catania il velivolo Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare che ha trasportato da Firenze una bambina di tredici anni in gravissime condizioni. La paziente necessitava di essere trasferita dall’Ospedale pediatrico “Meyer” di Firenze all’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” di Messina. La richiesta di trasporto, come accade sempre in questi casi, è pervenuta dalla Prefettura di Firenze alla ...

Più spazi - trasporti e posti letto nei programmi del nuovo rettore : ... l'associazione che promuove l'alta formazione e la ricerca in matematica con Direttore Daniele Cassani, professore associato al Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia, già ospitata dalla Villa. «...

MotoGP - Gli orari del Gran Premio della Malesia su Sky sport MotoGP HD : Durante le gare delle tre categorie, grazie al Match Center dell'App, è possibile accedere ai tempi ufficiali Dorna e alla cronaca scritta in real time. E con il liveblog l'opportunità di vivere in ...

Italian Esports Open 2018 by Vodafone : scopriamo i vincitori del torneo di Quake Champions : L'Italian Esports Open 2018 by Vodafone dedicato a Quake Champions ha ufficialmente dei vincitori. Ecco il comunicato ufficiale riguardante l'evento.Il torneo, che si è svolto nella straordinaria cornice nell'Esports Cathedral - Auditorium San Romano a Lucca Comics&Games e ha messo in palio un montepremi complessivo di 20.000 dollari, ha visto sfidarsi 8 giocatori internazionali e 2 Italiani in una modalità di gioco 1vs1.La finale, ...

Del tutto inattesi i problemi FIFA 19 ed EA sports oggi 1 novembre : server down : Assolutamente inaspettati i problemi FIFA 19 ed EA Sports riscontrati oggi 1 novembre, in particolare attorno alle 20, quando molti utenti (compreso il sottoscritto) sono stati letteralmente cacciati fuori dai server a causa di un vero e proprio down. Dando uno sguardo ai social, vi dico subito che alcuni riescono ancora a giocare, ma nel momento in cui pubblico l'articolo in questione buona parte degli appassionati stanno facendo i conti con un ...

Panamera GTS - l'ammiraglia Porsche stupisce anche in pista. Berlina e sport Turismo con V8 da 454 cv sul circuito del Bahrain : BAHARAIN - Le superprestazioni sono di casa in Bahrain, dove dal 2004 si disputa - in mezzo alle dune del deserto - un appassionante Gran Premio di Formula 1. Un modernissimo autodromo che è...

F1 - Fernando Alonso : “Lasciare il Circus è una mia scelta - non sono costretto a farlo. Posso essere competitivo anche in altre categorie del motosport” : Fernando Alonso è ormai avviato a salutare definitivamente il Circus della F1. Dopo quasi 20 anni (17) di militanza, lo spagnolo, attualmente pilota della McLaren, abbandonerà la massima categoria dell’automobilismo per affrontare nuove sfide. 32 GP vinti, 2 titolo iridati in bacheca, 22 pole e 310 gare completate: questi alcuni dei numeri di Alonso che, senza se e senza ma, è stato uno dei piloti che hanno maggiormente caratterizzato ...

Corato-NMC vietato giocare! La società sportiva penalizzata dalla chiusura - senza preavviso - del Palazzetto dello sport : Per lo meno sul territorio di Corato siamo presenti, non fosse altro per le numerose iniziative che organizziamo, non fosse altro per l'economia del nostro territorio e la promozione dei prodotti ...

Serie B - giudice sportivo : 2 turni a Rispoli del Palermo : MILANO - In riferimento alle partite della decima giornata di Serie B, il giudice sportivo ha squalificato per due giornate Andrea Rispoli del Palermo 'per condotta gravemente antisportiva: per avere ...

Squalificati Serie B - le decisioni del giudice sportivo : Squalificati Serie B – Il giudice sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione dell’1 novembre 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso numerosi fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 12 n. 3 in relazione ...