LIVE Italia-Irlanda | Test match rugby in DIRETTA | azzurri a Chicago a caccia dell’impresa

LIVE MotoGP - GP Malesia 2018 : qualifiche in DIRETTA. Si riparte alle 9.30 italiane! Pista bagnata a Sepang : Buon divertimento! IL PROGRAMMA DEL WEEKEND LA PRESENTAZIONE DEL WEEKEND LA CRONACA DELLE PROVE LIBERE 3 CLICCA QUI PER LEGGERE IL NUOVO PROGRAMMA GARE DI DOMANI CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI ...

Giro d’Italia - Fabio Aru : ‘Colpito dal disLIVEllo - quei metri in più sono l’inferno’ : Le ultime immagini di Fabio Aru al Giro d’Italia sono quelle di un malinconico ritiro dopo una corsa in cui ha rimediato una batosta dopo l’altra. Per ripartire da questa stagione flop il capitano della UAE Emirates sembra intenzionato a ripresentarsi al via della corsa rosa nella prossima stagione, per ritrovare quelle sensazioni della prima parte della carriera. La presentazione del percorso del Giro [VIDEO] era quindi attesa dal corridore di ...

Calciomercato - si accende la corsa ad Aaron Ramsey : il LIVErpool si tira fuori - italiane scatenate : Inter, Juventus e Milan partecipano alla corsa per Aaron Ramsey, il quale in estate si svincolerà dal proprio contratto con il suo club storico, l’Arsenal Aaron Ramsey non rinnoverà il proprio contratto con l’Arsenal, questo è affare noto ormai da tempo. Il calciatore gallese sta già sondando il mercato per capire dove giocherà nelle prossime annate e qualcosa si sta muovendo attorno al suo nome. Prendere un calciatore del suo ...

Maltempo - lo Scirocco continua a flagellare l’Italia : 2 dispersi in Sicilia - nuova disastrosa frana a Belluno e la piena del fiume Po inizia a fare paura [LIVE] : E’ un’altra giornata di forte Maltempo sull’Italia, con lo Scirocco che alimenta forti venti, piogge, temporali e anche un caldo anomalo che diventa davvero clamoroso per il mese di Novembre. Stamattina il vento proveniente dal Nord Africa ha raggiunto raffiche di 104km/h a Lampedusa, 72km/h a Falcone, 67km/h a Palermo, 66km/h a Viterbo, 61km/h a Trapani, 58km/h a Tivoli, 57km/h a Napoli, 56km/h ad Avellino, Rieti, Rocca Priora ...

Giro d’Italia 2019 - Fabio Aru spiazzato : “salite tremende e disLIVElli mai visti. Percorso pieno di insidie” : Il Percorso della prossima edizione del Giro d’Italia è stato finalmente svelato, Fabio Aru ha svelato le sue sensazioni… dalle Seychelles La 102ª edizione del Giro d’Italia è stata finalmente presentata, un Percorso complicato e vario che ha spiazzato notevolmente i big del ciclismo. Tappe difficili e salite da paura, che renderanno la corsa aperta ad ogni pronostico. LaPresse/Marco Alpozzi Sul Percorso è intervenuto ...

Allerta meteo e maltempo : la situazione in tutta Italia. Ultime notizie LIVE | : Vento, mareggiate e piene hanno fatto 11 vittime e danni. Ancora un disperso. A Venezia l'acqua ha allagato la Basilica di San Marco. Ancora bloccati i turisti sullo Stelvio. E dopo la tregua di ieri, ...

Risiko nel Food deLIVEry - Glovo si compra Foodora Italia : Risiko al via nel Food delivery Italiano. Glovo si compra Foodora Italia , che aveva già annunciato nei mesi scorsi la dipartita dal nostro Paese, a tre anni dal suo ingresso. L'accordo raggiunto con ...

LIVE Giro d’Italia 2019 - presentazione del percorso in DIRETTA : scopriamo tutte le tappe della Corsa Rosa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della presentazione del Giro d’Italia 2019, oggi presso gli studi RAI di Milano verrà ufficialmente alzato il velo sul percorso della prossima edizione della Corsa Rosa che si correrà da sabato 11 maggio a domenica 2 giugno. Finalmente il giorno tanto atteso è arrivato, conosceremo quali saranno le 21 tappe della 102^ edizione della Corsa più importante del Bel Paese: già confermata la partenza da ...

Food deLIVEry - Glovo acquista Foodora in Italia : Glovo (dal profilo Twitter di Glovo) Glovo acquista Foodora. La piattaforma spagnola di consegne di cibo a domicilio ha firmato un accordo per rilevare le attività in Italia della concorrente tedesca, che qualche mese fa aveva annunciato l’addio al mercato nazionale perché poco redditizio. Il passaggio avverrà in più fasi e fino al termine dell’operazione, Foodora opererà con il proprio marchio. L’obiettivo di Glovo è di ...

Terremoto - nuova forte scossa a Zante : paura anche al Sud Italia - avvertita in Puglia - Calabria e Sicilia [LIVE] : 1/5 ...

Italia in stallo - Borsa in altalena. Asta Btp 10 ai LIVElli 2014 : Nel terzo trimestre del 2018, si legge, "la dinamica dell'economia Italiana è risultata stagnante, segnando una pausa nella tendenza espansiva in atto da oltre tre anni. Giunto dopo una fase di ...

Maltempo - Italia in ginocchio : 9 morti - 1 disperso - 4 feriti in “condizioni critiche”. Il Piave rompe gli argini in Veneto : “scappate ai piani alti” [LIVE] : 1/93 ...

Maltempo - Italia in ginocchio : 6 morti - un disperso e decine di feriti. Il “Monsone” innescato dallo Scirocco flagella il Paese [LIVE] : L’Italia vive col fiato sospeso l’ondata di Maltempo particolarmente estremo di queste ore: il bilancio è pesantissimo, con 6 morti, un disperso e decine di feriti di cui alcuni in gravi condizioni. L’ultima vittima è un padovano di 49 anni, Sandro Pompolani, morto a Feltre mentre stava percorrendo un rettilineo costeggiato da platani quando una pianta sradicata dal vento è crollata sulla carreggiata schiacciando ...

Allerta Meteo - enorme Squall-Line flagella l’Italia : lo Scirocco infuria come un Uragano di 1ª categoria - il vento supera i 100km/h a Roma e Napoli [LIVE] : Allerta Meteo – L’Italia è flagellata dal maltempo con un’enorme Squall-Line temporalesca che si estende dalla Lombardia alla Sicilia lungo il fronte freddo alimentato dal ciclone posizionato nel Mediterraneo centro/occidentale: intorno al ciclone ruotano venti impetuosi, come quelli di un Uragano di 1ª categoria sulla Scala Saffir-Simpson. Nel primo pomeriggio le raffiche di Scirocco hanno raggiunto valori incredibili in ...