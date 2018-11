L' Italia sfida l' Irlanda al Soldier Field di Chicago Diretta dalle 21

Il Borgo Dei Borghi 2018 - su Rai 3 la sfida dei paesini Italiani con Camila Raznovich : A soli sette mesi dall'ultima edizione torna Il Borgo Dei Borghi. Camila Raznovich torna alla guida dello spin-off di Kilimangiaro dedicato ai paesini dello Stivale e lo fa con quattro appuntamenti dalla pregiata collocazione del sabato sera. Il programma si propone di far sfidare i Borghi più caratteristici d'Italia col fine di eleggere quello più bello, grazie ad una serie di votazioni e criteri. Dalle 21.40 su Rai 3 e in diretta ...

Il progetto Mediterranea sbarca sul Financial Times : "La nave Italiana di salvataggio dei migranti che sfida Salvini" : "La nave di salvataggio italiana dei migranti che sfida Salvini". Così titola il Financial Times a pagina 3, nella sua edizione odierna, dove descrive l'attività della nave Mare Jonio del progetto 'Mediterranea', con un'intervista ad uno degli organizzatori del progetto, il parlamentare di Leu Erasmo Palazzotto.La nave è stata "comprata e sostenuta da un'ampia coalizione di ong, politici di sinistra, artisti e intellettuali ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : Conor O’Shea conferma la formazione dell’Italia per la sfida all’Irlanda : Mancano poco più di due giorni a Italia-Irlanda di Rugby, primo Test Match internazionale della finestra autunnale che riguarda la nostra Nazionale. Gli azzurri sono già a Chicago, dove stanno rifinendo la preparazione in vista della sfida ai detentori del Sei Nazioni. Il sito federale ha riportato la conferenza stampa odierna. Oggi il CT azzurro Conor O’Shea ha confermato la formazione annunciata una settimana fa durante la presentazione ...

Short track - Coppa del Mondo 2018-2019 : prima tappa a Calgary. Sfida tra padroni di casa e coreani - l’Italia punta su Martina Valcepina : Domani comincia ufficialmente la Coppa del Mondo 2018-2019 di Short track. Primo appuntamento della stagione in Canada a Calgary, dal 2 al 4 novembre, dove i pattinatori più veloci del Pianeta sono pronti a darsi battaglia in una tre giorni di gare che si prospetta esaltante. Probabilmente sarà una grande Sfida tra i padroni di casa del Canada e la Corea del Sud. I nordamericani vogliono assolutamente brillare davanti ai loro tifosi e puntano ...

Giro d'Italia 2019 - svelato il percorso : Gavia e Mortirolo - sarà una sfida per scalatori : MILANO - Dall'arrampicata di San Luca a Bologna alla suggestione dell'Arena di Verona. Il Giro d'Italia numero 102 alza il sipario con la presentazione di Milano, ed è una degna risposta al Tour, che ...

«Vi spiego il boom Ds la rivelazione premium In Italia è sfida ad Alfa» : Il lancio di una nuova Ds avviene simultaneamente in tutto il mondo. Il nostro ceo Tavares ha chiesto di lavorare al massimo sul posizionamento del marchio senza che si verifichino cannibalizzazioni ...

La sfida di Tiziana Furiosi - prima paraplegica Italiana tornata a camminare : Umbertide, Perugia,, 31 ottobre 2018 - Quando incontri Tiziana Furiosi , prima vedi una splendida bionda dal sorriso che ti stende, e poi dopo realizzi che sta su una carrozzella. Ma di quelle ruote ...

Al via 'Il Borgo dei Borghi' - sfida tra i gioielli d'Italia : Una sorta di giochi senza frontiere tra i luoghi più incantati, magici, ricchi di cultura della nostra Italia, da nord, a sud, alcuni difficilmente raggiungibili ma autentici gioielli di storia, a ...

Rugby - Italia in raduno in vista del Test Match con l’Irlanda. Il CT Conor O’Shea : “Sfida molto difficile” : Questa mattina è iniziato a Londra il raduno della Nazionale Italiana di Rugby in vista del Test Match con l’Irlanda, che si svolgerà a Chicago (Stati Uniti) sabato 3 novembre (Clicca qui per il programma della partita). La prima gara della serie di Test Match autunnali darà subito delle indicazioni importanti agli azzurri, visto che di fronte si troveranno un avversario di grande livello, capace di vincere l’ultimo Sei Nazioni. Il CT ...

Pallavolo – Serie A2 maschile : banco di prova importante per il Club Italia - domani la sfida contro l’Olimpia Bergamo : La gara di domani mette di fronte due formazioni che stanno attraversando un ottimo periodo di forma Dopo l’ottimo avvio di stagione, nel quale il Club Italia Crai ha saputo mettere in cassaforte due vittorie consecutive e cinque punti in classifica, i ragazzi di Monica Cresta si preparano ad un altro banco di prova importante. domani alle ore 17 (diretta su Lega Volley Channel) al Palazzetto dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle, ...

Borghi d'Italia - una sfida di resilienza : Dall'idea di sperimentare il banano di montagna in Valle Trompia , oggi nota per la produzione di armi da fuoco, agli interventi giornalieri dei "maggiordomi rurali" a favore di anziani e famiglie ...

Rugby femminile - Test Match novembre 2018 : le convocate dell’Italia per la sfida contro la Scozia : Non solo il Rugby maschile sarà protagonista nella finestra autunnale di Test Match internazionali, ma anche la Nazionale femminile della palla ovale scenderà in campo per due sfide di prestigio contro Scozia e Sudafrica, formazioni che nel ranking mondiale sono alle nostre spalle. Si inizia domenica 4 novembre alle ore 13.45 con la sfida alla formazione britannica, che si giocherà a Calvisano: il CT Andrea Di Giandomenico ha convocato 24 ...

Giorgia Meloni - Giovanni Toti - Nunzia De Girolamo : sfida a Forza Italia. Vogliono cancellare Silvio Berlusconi : Giorgia Meloni lo aveva chiesto ad Atreju : 'Ci date una mano a costruire un grande movimento per tutti i conservatori e i sovranisti italiani? Ce lo chiede l'Italia!'. E ora al suo appello potrebbero ...

Emirates - il nuovo brand sarà “Fly Better”. La prima apparizione in Italia sulle maglie del Milan nella sfida con la Juventus : Emirates, una delle compagnie aeree più premiate al mondo per i suoi servizi, ha invitato oggi i viaggiatori di tutto il mondo a “volare meglio” con il lancio del nuovo brand e di una rinnovata promessa. “In questi giorni nel 1985, Emirates trasportava i suoi primi passeggeri da Dubai a Karachi. Da allora la compagnia è cresciuta esponenzialmente, ma le nostre promesse nei confronti dei clienti sono rimaste le stesse: volare con Emirates ...