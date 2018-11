L' Italia gialloverde sogna Draghi premier

ilgiornale

(Di sabato 3 novembre 2018) Roma Già con quel cognome, diciamoci la verità, bisognerebbe starci attenti. Andarci coi piedi di piombo.: come nelle favole, c'era una volta il drago cattivo, quello che incombe e fa paura; e per fortuna talvolta anche quello buono, fuoco e fiamme, sturm und drang, che salva principesse svolazzando attorno a castelli incantati. Ma l', si sa, da tempo non è né giovane né sexy. Le più belle del reame stando altrove.Allora, quale versione di(Mario) vede un Paese che per oltre il 60 per cento continua a flirtare con il governo Ircocervo e, allo stesso tempo, in un recente sondaggio, considera l'uscente presidente della Bce come un superman che "magari tornasse qui da noi e possibilmente a Palazzo Chigi"? Eppure è lo stesso popolo che ha dato fiducia a Luigi Di Maio, traendolo via da un futuro di cittadinanza senza (o con poco) reddito. Il medesimo che ha preso Matteo ...