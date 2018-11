L’Italia e la grande guerra senza la retorica nazionalista : In occasione dell’anniversario della sua fine, la prima guerra mondiale è celebrata come una storia di eroismo. Ma tolto il velo della propaganda restano i massacri, le fucilazioni e le punizioni dei soldati italiani. Leggi

Maratona New York 2018 - quanti Italiani parteciperanno? Tutti i protagonisti azzurri nella Grande Mela : Saranno ben 3177 gli italiani presenti alla Maratona di New York 2018 , un contingente ancora maggiore rispetto alle 3000 unità della passata edizione. La 42 km più prestigiosa e importante del mondo si conferma come una delle più partecipate da parte dei nostri connazionali che vogliono essere assoluti protagonisti sulle strade della Grande Mela, l'evento in programma domenica 4 novembre si ...

Dureghello : importante contributo ebrei Italiani a Grande Guerra : Roma,, askanews, - "Oggi abbiamo ricordati i caduti italiani di fede ebraica nella Prima Guerra Mondiale. Un contributo molto numeroso, molto importante di soldati che si sono sacrificati per la ...

Ghali : "Un tunisino che parla a un grande pubblico è una novità. L'Italia è questa - le discussioni sono preistoria" : 25 anni, un album all'attivo e un tour che sta riempendo i palazzetti d'Italia. Ghali non può più dirsi bambino prodigio ma poco ci manca. tunisino cresciuto a Baggio, periferia occidentale di Milano a cui è rimasto legato: "sono sempre un ragazzo di Baggio. Ho comprato la villa a mia madre, ma lì vicino, nel quartiere", spiega intervistato da La Stampa. In questo tour confessa che più che a Michael Jackson, ...

Vela – Grande successo per la 2ª edizione dell’H-Boat Italian Open 2018 : la vittoria finale va a Fled 2 : Grande successo per la 2ª edizione dell’H-Boat Italian Open 2018, svoltasi presso l’Associazione Velica Alto Verbano di Luino: a trionfare Fled 2 di Guido Bernardinelli Pieno successo all’Associazione Velica Alto Verbano di Luino per la 2a edizione dell’H-Boat Italian Open 2018, manifestazione che concluso la stagione agonistica 2018. Nei tre giorni di regate caratterizzati da condizioni meteorologiche molto impegnative è stato ...

Free software - in Alto Adige attesi in 400 per il più grande raduno Italiano : software libero e progetti innovativi pronti a migliorare la vita di tutti i giorni rispettando l’ambiente. Per due giorni, il 16 e il 17 novembre, Bolzano diventerà la capitale della creatività nell’ambito del software libero e della tecnologia sostenibile. Il 16, alla presenza tra gli altri del Wolfgang Burtscher, direttore generale aggiunto del dipartimento Ricerca e Innovazione della Commissione Europea si terrà infatti la 18esima edizione ...

Ferragamo e gli altri - le dinastie in crisi della grande moda Italiana : Versace, Prada, Armani, Zegna. Le grandi case della moda italiana vivono in maniera diversa il passaggio di consegne fra fondatore ed eredi. In genere vince l’apertura a un management interno. Ma c’è chi preferisce tenere tutto in casa, non sempre con successo...

Carlo Cottarelli - manovra : 'Una pia illusione credere che l'Italia sia troppo grande per fallire' : Il paese in crisi deve mettere a posto i propri conti, riformare l' economia e così via. In altre parole, arriva la troika e il paese perde parte della propria sovranità, come la perderebbe chiunque ...

Festa del Cinema di Roma - Virzì : 'Con 'Notti magiche' abbiamo canzonato il grande cinema Italiano' : Un salto indietro nel tempo, nelle 'Notti magiche' dei mondiali di calcio italiani degli anni '90, utilizzati da Paolo Virzì quasi incidentalmente, per raccontare - anzi - 'canzonare' il grande cinema ...

Virzì con 'Notti magiche' rende omaggio al grande cinema Italiano : Roma, 27 ott., askanews, - È un affresco del mondo del grande cinema italiano del passato, fatto con affetto ma anche con il gusto della caricatura, 'Notti magiche', il film di Paolo Virzì che chiude la tredicesima edizione della Festa del ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Italia - timidi segnali verso il futuro. Lodadio fa sognare in grande - si lotta per il podio! : L’Italia ha battuto un colpo ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica e lo ha fatto tra gli uomini dove nell’ultimo lustro avevamo faticato in maniera enorme, rimanendo fuori dalle Olimpiadi di Rio 2016 e non riuscendo mai a essere minimamente competitivi nelle competizioni che contano. Marco Lodadio ha ruggito come speravamo e ha conquistato la qualificazione alla finale agli anelli, riportandoci a un atto conclusivo della rassegna ...

Allerta Meteo - inizia la grande “sciroccata” che porterà il “Monsone Italiano” : nel weekend prima ondata di piogge torrenziali [MAPPE] : 1/15 ...