L' Inter travolge il Genoa 5-0

Calcio - l’Inter travolge la Lazio all’Olimpico per 3-0 con Icardi sugli scudi. Nerazzurri e Napoli secondi a pari punti e a 6 lunghezze dalla Juve : La decima giornata di Serie A termina con la schiacciante vittoria dell’Inter sulla Lazio sotto il diluvio dell’Olimpico. Trascinano i Nerazzurri un Icardi in forma strepitosa, autore di una doppietta, e Marcelo Brozovic, che firma invece il gol nerazzurro. I ragazzi di Spalletti ottengono la sesta vittoria di fila e sono ora secondi a pari punti con il Napoli che nel posticipo di ieri sera pareggia al 90° minuto (Mertens risponde ad El ...

Champions Tricolore forza quattro : Juve - Roma - Inter e Napoli travolgenti : Champions Tricolore forza quattro: Juve, Roma, Inter e Napoli travolgenti. Martedì Juve e Roma hanno archiviato in scioltezza le pratiche Young Boys The post Champions Tricolore forza quattro: Juve, Roma, Inter e Napoli travolgenti appeared first on CalcioBetter.com - News del calcio - Pronostici - Scommesse - Risultati live - Classifiche - Probabili formazioni.

Champions Tricolore forza quattro : Juve - Roma - Inter e Napoli travolgenti : Champions Tricolore forza quattro: Juve, Roma, Inter e Napoli travolgenti. Martedì Juve e Roma hanno archiviato in scioltezza le pratiche Young Boys The post Champions Tricolore forza quattro: Juve, Roma, Inter e Napoli travolgenti appeared first on CalcioBetter.com - News del calcio - Pronostici - Scommesse - Risultati live - Classifiche - Probabili formazioni.

Scandali e Interferenze. La fuga dei cervelli che travolge Facebook : "Non c'è più libertà" : Dalle parti di Menlo Park l'aria che si respira è quella di un fuggi-fuggi. L'anno scorso hanno lasciato i due co-fondatori di WhatsApp, di proprietà di Facebook dal 2014: troppa differenza di vedute sulla (poca) tutela della privacy degli utenti. Quest'estate hanno fatto gli scatoloni il vice presidente della comunicazione di Facebook, Elliot Schrage, e il responsabile della sicurezza, Alex Stamos, entrambi sulla scia del caso Cambridge ...