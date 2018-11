Ligue 1 | Lione scialbo | Cornelius regala un punto al Bordeaux

Probabili formazioni Lione-Bordeaux - Ligue 1 03-11-2018 : Le recenti vittorie del Lione e le sconfitte del Bordeaux nelle ultime due partite di Ligue 1 significano che la squadra di casa ha sei punti in più rispetto alla squadra ospite di questa partita (20 contro 14) , ed è saldamente nella contesa per le posizioni europee. Il PSG campione in carica è tra l’altro l’unica squadra ad aver battuto il Lione nelle ultime dieci partite (5 vittorie, 4 pareggi, 1 sconfitta in tutte le competizioni).Sono ...

Ligue 1 : Depay entra e cambia il Lione - gol e assist nel 2-1 ad Angers : L'olandese, in campo nella ripresa, trascina una squadra spenta, portandola per il momento al terzo posto

Probabili formazioni Angers-Lione - Ligue 1 27-10-2018 : Sono solo cinque i punti di differenza in classifica fra Angers e Lione. Le due squadre si affronteranno sabato 27 ottobre alle ore 17:00, con i padroni di casa che nelle ultime sette gare di campionato hanno perso solo una volta, conquistando però solamente tre vittorie. Viste le difficoltà nelle partite casalinghe per l’Angers per nove volte negli ultimi dieci match disputati allo stadio Raymond-Kopa non è riuscito a vincere. Il ...

Probabili formazioni Lione-Nimes - Ligue 1 19-10-2018 : Dopo la pesantissima ed umiliante sconfitta per 5-0 subita dal Paris Saint-Germain, per il Lione è tempo di ripartire nel primo anticipo della decima giornata di Ligue 1, avversario di turno un Nimes piuttosto prolifico.Lontanissimo dalla vetta che vede il Psg a +13 sui padroni di casa, il Lione cerca quantomeno di finire in seconda o terza posizione, che vale l’accesso diretto in Champions League, mentre al momento l’attuale sesto posto ...

Ligue 1 - manita del Psg contro il Lione : Mbappé segna 4 gol in 13 minuti : Il Psg vince 5-0 contro l'Olympique Lione e continua la sua marcia solitaria al comando della Ligue 1 a punteggio pieno dopo nove giornate. Mattatore della serata è stato Kylian Mbappè, autore di ...

Probabili formazioni Lione-Nantes - Ligue 1 giornata 8 29-09-2018 : Probabili formazioni di Lione-Nantes: si affronteranno sabato 29 settembre alle ore 20:00 per l’ottava giornata di Ligue 1. Momento magico per il Lione, che dopo aver battuto il Manchester City di Guardiola nel primo turno del girone di Champions League, ha ottenuto in settimana due vittorie importantissime contro Marsiglia e Digione, confermando il suo status di inseguitrice numero 1 del PSG, che per ora però sembra inarrivabile. Due ...

Probabili formazioni Dijon-Lione - Ligue 1 26-09-2018 : La squadra di Bruno Genesio affronta il Dijon con il chiaro intento di lanciarsi verso l’alta classifica della Ligue 1. Sono 10, attualmente, i punti in graduatoria per il Lione, che viene da 4 punti nelle ultime 2 giornate di campionato. Nell’ultimo turno, tra l’altro, è arrivato l’importantissimo successo nel big match contro il Marsiglia, un 4-2 che, unito alla vittoria in Champions contro il City, va a testimoniare il grande momento di ...

Ligue 1 : Psg a punteggio pieno - il Lione travolge il Marsiglia 4-2 : Battuto 3-1 il Rennes in rimonta: dopo l'autorete di Rabiot segnano Di Maria, Meunier e Choupo-Moting. Il Bordeaux batte 3-1 il Guingamp, in rete anche Karamoh

Probabili Formazioni Lione-Marsiglia - Ligue 1 23-09-2018 : Sarà la partita più elettrizzante di Ligue 1 della sesta giornata: il Lione di Fekir affronterà il Marsiglia di Payet. Le due squadre scenderanno in campo domenica 23 settembre alle ore 21.00.Il Lione ha perso solo una delle ultime 16 partite disputate contro il Marsiglia in Ligue 1 (7V, 8N), nel maggio 2014 (2-4). In particolare, il Lione ha vinto le ultime tre sfide contro il Marsiglia, la sua miglior striscia in assoluto contro i ...

Ligue 1 : il Nizza sbanca Lione con Balotelli in campo : Colpaccio esterno dei rossoneri, decide Saint-Maximin. Supermario, titolare dopo un'estate agitata, in campo 76', con ammonizione,

Probabili formazioni Lione-Nizza - Ligue 1 giornata 4 31-08-2018 : Il Lione cercherà di superare il Lille al terzo posto nella classifica di Ligue 1 in questa quarta giornata della stagione 2018/19. Nel frattempo, il problematico Nizza è alla disperata ricerca della prima vittoria in campionato. Dopo essere stato sconfitto 1-0 in trasferta dal Reims, la squadra campione della Ligue 2, due settimane fa, il Lione ha poi reagito bene, battendo lo Strasburgo per 2-0 lo scorso fine settimana ed ottenendo la ...