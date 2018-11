Liga | Rayo Vallecano-Barcellona 2-3 | che rimonta! Dembélé-Suarez al 90'

Pronostico Rayo Vallecano vs Barcellona - La Liga 3-11-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 11^ giornata, Analisi e Pronostico di Rayo Vallecano-Barcellona, sabato 3 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Rayo Vallecano-Barcellona, sabato 3 novembre. La capolista Barcellona va a Madrid a far visita al Rayo Vallecano per l’undicesima giornata di Liga. Al Campo de Fútbol de Vallecas andrà in scena una delle partite più importanti, con i blaugrana reduci dalla ”Manita” contro il Real ...

Pronostico Leganés vs Rayo Vallecano - La Liga 6-10-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 8^ giornata, Analisi e Pronostico di Leganés-Rayo Vallecano, sabato 6 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Leganés-Rayo Vallecano, sabato 6 ottobre. Il sabato della Liga si conclude con mini-derby madrileno importantissimo in chiave salvezza, al Estadio Municipal de Butarque. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Leganés e Rayo Vallecano?Il Leganés ha perso ancora una volta in trasferta per 1-0 ...

Pronostico Rayo Vallecano vs Espanyol - La Liga 28-9-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 7^ giornata, Analisi e Pronostico di Rayo Vallecano-Espanyol, venerdì 28 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Rayo Vallecano-Espanyol, venerdì 28 settembre. La settima giornata di Primera Division inizierà con la sfida del Campo de Fútbol de Vallecas. I padroni di casa del Rayo vogliono allontanarsi dai bassifondi della classifica, mentre l’Espanyol attualmente è una formazione difficile da battere e ...

Pronostico Huesca vs Rayo Vallecano - La Liga 14-9-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 4^ giornata, Analisi e Pronostico di Huesca-Rayo Vallecano, venerdì 14 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Huesca-Rayo Vallecano, venerdì 14 settembre. Riparte La Liga con l’anticipo della quarta giornata tra due formazioni neopromosse. Analisi e Pronostico del match.Come arrivano Huesca e Rayo Vallecano?Dopo una vittoria e un pari, la neopromossa Huesca è stata travolta per 8-2 dal Barcellona, dopo ...