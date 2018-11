L' ex ministro Calenda condanna l' uso dei videogiochi | ' In casa mia non entrano | alienano

Tap - Di Maio : «Penali da 20 miliardi». Calenda : «Il ministro fa la sceneggiata». La rivolta di 3 parlamentari M5S : Ma intanto la base del Movimento e il mondo della politica alimentano la polemica. In video postati sui social e diffusi in chat dai No Tap si vedono alcuni attivisti che strappano le tessere ...

"Primo Calenda a passare una qualsiasi elezione". L'ironia dell'ex ministro per la nomina del figlio a delegato scolastico : Che l'autoironia paghi è risaputo. Che possa aiutare anche nei sondaggi politici è tutto da vedere. Intanto Carlo Calenda la utilizza come leitmotiv su tutti i suoi canali social. Twitter è il suo "campo di battaglia" preferito. Il suo ultimo cinguettio ne è la conferma. In seguito all'elezione del figlio come delegato scolastico l'ex ministro ci ha tenuto a sottolineare il suo orgoglio paterno con un certo sarcasmo. ...

Un giorno da Calenda - l'ex ministro confessa : "Ubriaco mi sono tatuato uno squalo" : Vale la pena di essere riproposta la surreale intervista dell'ex ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda a Un giorno...

Calenda annulla la "cena delle beffe"/ Ex ministro : "Vado a mangiare coi miei figli : Pd da psichiatria" : Caos Pd, Calenda annulla la cena: "mai parlato di estinzione, ma ci vorrebbe uno psichiatra come segretario". Martina, "ora basta": ex ministro, "Renzi e Gentiloni non si parlano da mesi"(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 16:20:00 GMT)

La cena a casa di Calenda si farà. L'ex ministro : "Sono contento del gesto di responsabilità dei partecipanti" : Paolo Gentiloni, Matteo Renzi e Marco Minniti hanno accettato l'invito a cena di Carlo Calenda. Lo ha comunicato L'ex ministro dello Sviluppo economico su Twitter. Calenda ha risposto a chi gli chiedeva se i diretti interessati avessero risposto positivamente alla sua proposta. "Sì. Ma la data è stata spostata, e per evitare l'ennesimo tormentone sul Pd rimane riservata - si legge nel post - Sono molto contento è un gesto di ...

Landini ad HuffPost : "Calenda faceva il sindacalista - Di Maio ha fatto il ministro. Ma l'accordo su Ilva è merito nostro" : "Di Maio ha fatto il ministro sull'accordo Ilva, non come quello precedente [Carlo Calenda, ndr] che ha cercato di sostituirsi al sindacato, facendo lui degli accordi e chiedendo a noi di dire di sì". Maurizio Landini è felice per come i lavoratori dell'Ilva abbiano accolto l'accordo tra i sindacati e Arcelor Mittal, il colosso siderurgico. Il plebiscito referendario ottenuto a Cornigliano (Genova) e Novi Ligure è stato ...

La7 - Landini lascia la trasmissione quando arriva Calenda. L’ex ministro : “Su Ilva ha raccontato balle” : “I confronti non vanno di moda in questo periodo, e invece sono utili per cercare di far capire le cose”. E’ il commento che L’ex ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, pronuncia nella trasmissione L’Aria che Tira (La7), dove era ospite in collegamento da Lecce il segretario confederale della Cgil, Maurizio Landini. La conduttrice, Myrta Merlino, approfittando della presenza del sindacalista e del politico, ha invitato il primo a ...

Calenda - "Italia a rischio default"/ Pd - l'ex ministro su Di Maio : "Dialogare con lui è da sconfitti" : Calenda, "Italia a rischio default". Partito Democratico, l'ex ministro dello sviluppo economico su Luigi Di Maio: "Dialogare con lui è da sconfitti".(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 10:37:00 GMT)