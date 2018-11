raisport.rai

: Aic: L'Entella rinuncia allo sciopero - - PerSempreNa : Aic: L'Entella rinuncia allo sciopero - - PerSempreNa : Aic: L'Entella rinuncia allo sciopero - - FerraraLiberato : Aic: L'Entella rinuncia allo sciopero -

(Di sabato 3 novembre 2018) I giocatori dell'noe saranno in campo domani per la partita di Serie C contro il Pisa. Lo rende noto l'Aic, informando che la decisione è stata presa dai calciatori dopo ...