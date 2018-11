Legge di Bilancio | aumento del fondo sanitario e 150 milioni per ridurre liste d’attesa

Governo : Bonomi - in Legge Bilancio ostilità verso imprese : Milano, 3 nov. (AdnKronos) - "Certamente in Italia il clima in cui lavorano le aziende è peggiorato. Per dirla tutta si è generata un'ostilità nei confronti delle imprese che non avevamo mai visto prima. È un grave errore, perché l' impresa è il vero incubatore della coesione sociale". Così Carlo Bo

Legge di Bilancio - 5 - 9 miliardi per gli investimenti. Con l’incognita competenze e tempi per far partire i cantieri : Il governo moltiplica gli investimenti pubblici con l’obiettivo di sostenere l’economia. Nella manovra 2019 ci sono più dei 3,5 miliardi indicati dal Tesoro all’interno della nota di aggiornamento al Def: stando al testo inviato al Parlamento, per l’anno prossimo l’esecutivo ha stanziato in tutto 5,9 miliardi creando un fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali e uno per gli enti ...

Legge di Bilancio - le misure per le famiglie : 100 milioni in più - terreni gratis con il terzo figlio e proroga dei bonus casa : Cento milioni di euro in più per il Fondo per le politiche della famiglia, un incremento di altri 30 milioni per quello dedicato alle politiche giovanili (anche se il plafond del bonus cultura per i 18enni viene ridotto di 20 milioni) e una norma scritta nero su bianco che prevede la concessione di terreni gratis alle coppie che fanno il terzo figlio. Queste, in sintesi, le novità contenute nella Legge di Bilancio per il 2019 inviata alle ...

'I tagli all'editoria li vedrete nella Legge di bilancio' - così Di Maio - : Roma, 2 nov., askanews, - I tagli all'editoria 'li vedrete nella legge di bilancio nei prossimi giorni'. così il vicepremier Luigi Di Maio, su Facebook. 'Qualcosa sarà aggiunto con un emendamento ...

Economia italiana - comincia il tour de force per la Legge di Bilancio : Il futuro prossimo dell'Economia italiana, che ha appena evidenziato un rallentamento della crescita dopo 3 anni, è aggrappato al percorso a ostacoli che dovrà affrontare la Legge di Bilancio. Il testo è giunto con un ritardo di due settimane in Parlamento, dove è in corso il primo passaggio di un iter che - se tutto va bene - dovrà chiudersi entro fine anno con l'approvazione. Lo slalom tra esami europei e parlamentari è appena ...

Pensioni - Quota 100 e tagli assegni d'oro spariscono dalla Legge di Bilancio 2019 : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il testo relativo alla Legge di Bilancio 2019, testo che oggi approdera' in Parlamento. L'elemento, senza dubbio, più interessante è rappresentato dal fatto che tutta la materia previdenziale sia sparita dal disegno di Legge del Governo gialloverde. Nei giorni scorsi, si era gia' parlato dell'esclusione della misura Quota 100 dalla manovra finanziaria, con il vicepremier Luigi Di Maio ...

Legge di Bilancio - le misure per imprese e lavoro : Ires ridotta per chi assume - fondi a made in Italy e tecnologie hi tech : L’ultima novità, comparsa durante la limatura del testo prima dell’invio al Quirinale, è il bonus per chi assume giovani laureati con il massimo dei voti o under 34 che abbiano all’attivo un dottorato di ricerca. Arriva poi la proroga dello sgravio per le assunzioni al Sud introdotto dal governo Gentiloni e viene allargata la platea che potrà richiedere finanziamenti agevolati per avviare un’impresa sempre nel ...

Scuola - rete studenti e UDU : ‘Vergogna - zero investimenti nella Legge di bilancio 2019’ : Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa inviatoci da UDU (Unione degli Universitari) riguardante i mancati investimenti del Governo su Scuola e università, alla luce del nuovo testo della Legge di bilancio 2019. UDU: ‘Vergogna, zero investimenti nella Scuola nella manovra di bilancio 2019’ UDU – Il Governo ha varato la manovra di bilancio 2019, confermando quelle che erano le anticipazioni uscite gli scorsi giorni, e ...

Legge di Bilancio - le entrate : stretta su banche - tabacchi e giochi. 600 milioni di tagli ai ministeri - 60 alle spese militari : Quasi 22 miliardi di maggior deficit, una stretta fiscale su banche e assicurazioni, l’abrogazione dell’imposta agevolata sul reddito imprenditoriale (Iri) che avrebbe dovuto scattare nel 2019 e l’addio all’Aiuto alla crescita economica. Poi una timida spending review e una serie di interventi “tradizionali” come l’aumento dei prelievi sui giochi e sui tabacchi e le dismissioni immobiliari. Ma anche una parte ...

Legge di Bilancio - dai fondi per reddito e quota 100 a flat tax e cabina di regia per gli investimenti : tutte le misure : I fondi per il reddito di cittadinanza e il superamento della Fornero, che saranno però normati con provvedimenti successivi. La flat tax al 15% per gli autonomi e una mini-Ires con la stessa aliquota sugli utili reinvestiti. La proroga degli sgravi per le assunzioni al Sud. Un aumento di 1 miliardo del fondo sanitario nazionale, 100 milioni in più per le politiche per la famiglia, la conferma dei bonus per le ristrutturazioni e del bonus verde, ...

Legge di bilancio - la lettera di Mattarella a Conte : “Dialogate con UE” : Il Quirinale diffonde il testo della lettera con la quale il Capo dello Stato ha dato il via libera all'invio della manovra alla Camere, esprimendo l'auspicio che siano tutelati i risparmi dei cittadini e che a tal fine il governo riapra il dialogo con le istituzioni europee (che hanno bocciato la Legge di bilancio).Continua a Leggere

Legge di Bilancio - stop al blocco delle addizionali : le tasse locali potranno salire : La viceministra all’Economia Laura Castelli lo aveva promesso ai Comuni durante l’Assemblea Anci di Rimini: “La leva fiscale siamo convinti vada sbloccata. Siamo convinti che un buon sindaco sa come calibrare con i suoi cittadini la necessità fiscale e il cittadino sceglierà se questa è stata una buona misura oppure no”. Detto, fatto. Nella Legge di Bilancio non compare la proroga del blocco di addizionali locali e Imu ...

Legge di Bilancio - salve le società dei Comuni. Il M5S diceva : «Con noi il taglio» : Ultimi tre bilanci chiusi in utile e le società partecipate degli enti locali non dovranno chiudere. Con l'articolo 51 della Legge di Bilancio al voto in Parlamento, si allenta la stretta sulla «black ...