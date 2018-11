Legacies 1×02 recensione | la fiducia ha un costo

ilnotiziangolo

: #Legacies 1x03 a tempo di rock: cosa nasconde Landon? - OptiMagazine : #Legacies 1x03 a tempo di rock: cosa nasconde Landon? - zazoomblog : Legacies 1×02: chi ha fatto del male a Landon? - #Legacies #1×02: #fatto #Landon? -

(Di domenica 4 novembre 2018)1×02– Il secondo episodio della serie Tv è andato in onda giovedì, 1 novembre 2018. “Some People Just Want to Watch the World Burn” ci introduce una nuova villain e ci svela il mistero su Landon. La nostradi1×02 contiene come sempre spoiler: fai attenzione.1×02 sinossi in breve Hope organizza il suo piano per distruggere Landon e vendicarsi del torto subito. Intanto, Penelope convince MG a sfruttare l’inganno per sedurre Lizzie, mentre Josie agisce alle spalle della sorella. Quando Landon viene ritrovato nei boschi, racconta una storia diversa da quella che ci si aspetterebbe: non ha attivato in alcun modo il pugnale. Il gruppo si ritroverà così di fronte ad un nemico imprevisto e Hope dovrà scegliere se usare ancora una volta la magia nera per evitare il peggio. LEGGI ANCHE1x02: ...