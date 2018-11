Lega apre sede | presidio antifascista

M5s apre nel Governo fronte prescrizione - gelo della Lega : Insomma ci sarà certamente bisogno di un supplemento di riflessione politica tra M5s e Lega, soprattutto se il Carroccio non vuole scontentare Forza Italia che si è scagliata - insieme a una parte ...

Matteo Salvini apre ad un governo monocolore della Lega : Matteo Salvini punta ad un governo monocolore leghista senza i grillini. “Se governassi da solo potrei fare tante cose più

ACCORDO Lega-M5S/ L'armistizio che apre uno scontro lungo 7 mesi : Alla fine Salvini e Di Maio hanno trovato l'ACCORDO: nessuna sanatoria per i patrimoni all'estero, M5s accetterà il decreto sicurezza. Lo scontro è solo rinviato. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 06:00:00 GMT)UE vs ITALIA/ Sapelli: spazio a Tria, Savona (e Merkel) per salvare l'ItaliaCRISI DI GOVERNO?/ Folli: il Nord avverte Salvini, con M5s l'Italia affonda

Volley – Milano vs Padova : domani il PalaYamamay apre le porte della SuperLega : Seconda giornata di campionato: dopo la sconfitta con Ravenna, Milano cerca il riscatto in casa contro la formazione veneta Ultimo allenamento per Milano alla vigilia della seconda giornata di campionato. domani alle ore 18.00 esordio casalingo per la Revivre Axopower che, dopo la sconfitta per 3-0 rimediata nella prima giornata contro Ravenna, apre le porte del PalaYamamay di Busto Arsizio (VA) per la sfida contro la Kioene Padova. ...

Il condono fiscale diventa mini : la Lega apre - oggi la tregua armata : Se va tutto come prevede Luigi Di Maio e spera Giuseppe Conte, oggi all'ora di pranzo il governo sfornerà un mini condono. Ma il prezzo che chiede Matteo Salvini per accettare la cura dimagrante alla ...

MeLegatti : Donazzan - crisi finita - si apre una nuova stagione di rilancio industriale (2) : (AdnKronos) - Su richiesta delle organizzazioni sindacali l’assessore ha assunto l’impegno di verificare, anche con il Ministero del lavoro, tutti gli strumenti eventualmente disponibili per tutelare i lavoratori al momento rimasti al di fuori del nuovo perimetro aziendale. “Alla luce degli accordi

MeLegatti : Donazzan - crisi finita - si apre una nuova stagione di rilancio industriale : Venezia, 18 ott. (AdnKronos) - L’assessore regionale Veneto al lavoro Elena Donazzan ha incontrato oggi, nella sede regionale del palazzo Grandi Stazioni, i rappresentanti della nuova proprietà di Melegatti e i rappresentanti sindacali dei lavoratori. L’incontro, al quale ha partecipato l’unità regi

Manina e condono - la grillina Laura Castelli : 'La Lega lo vuole - si apre un problema politico' : Lo stesso sottosegretario leghista all'Economia Massimo Garavaglia ha sostenuto che il testo era noto a tutti: 'È evidente, tutti lo sapevano'. Ma forse qualcuno sta cercando 'l'incidente' ideale per ...

Riapre la strada che colLega la Valpolcevera con Genova : Dal 14 agosto, giorno del crollo del ponte Morandi, la valle soffriva del distacco dalla città. 'E' un passo verso il ritorno alla normalità', ha detto il sindaco Bucci -

Volley - SuperLega 2018/19 : pima giornata. Civitanova rischia a Padova - debutto casalingo per le altre tre big. Si apre a Ravenna : Si parte! Dopo l’antipasto, mal digerito dalle due super big Perugia e Civitanova e trionfante per Modena, inizia in questo week end la Superlega 2018/19, il campionato delle stelle, il torneo più bello del mondo destinato anche a sfruttare l’onda lunga del Mondiale. La prima giornata della vecchia serie A1 offre già spunti molto interessanti con partite destinate già a dare qualche indicazione in più sulle possibili protagoniste del torneo ...

Messico - il nuovo presidente apre alla Legalizzazione della droga : 'Sconfiggeremo il narcotraffico' : apre alla legalizzazione di alcune droghe nel suo paese il presidente eletto del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, che assumerà ufficialmente la presidenza il prossimo 1 dicembre: lo sottolinea la ...

DIETRO LE QUINTE/ L'aumento delle tasse di Lega e M5s apre i due forni di Berlusconi : Silvio Berlusconi da un lato cerca di riportare nel centrodestra Matteo Salvini, dall’altro cerca di usare gli errori del Governo per rilanciare l’azione di Forza Italia. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 06:02:00 GMT)IL DEF VISTO DAL PD/ Boccia: Salvini e Di Maio, la gente vuole lavoro, non sussidiDIETRO LE QUINTE/ Il decreto sicurezza e quel messaggio "in codice" di Mattarella alla Consulta, di D. Marchetti