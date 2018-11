Le vittime del Salvabanche contro il governo | “Promesse tradite da M5s e Lega Hanno

Le "vittime del Salvabanche" contro il governo : "Lega e M5s - tradite le promesse" : MILANO - Cresce il fronte dei delusi dall'esecutivo giallo-verde, dopo la trasmissione alle Camere della Manovra finanziaria: nel testo è entrato alla fine un fondo da 1,5 miliardi, in gran parte ...

Bagnasco ricorda le vittime del Morandi : La cerimonia nella parrocchia di San Bartolomeo della Certosa. Al termine il cardinale è andato sul luogo del disastro per deporre una corona di fiori

L'emergenza maltempo colpisce il nord dell'Italia - ieri altre 4 vittime. Allerta rossa in Veneto anche oggi : Due morti in Valle d'Aosta e due in Alto Adige causati dagli alberi caduti. Particolarmente colpito il bellunese, molti i comuni isolati. Danni ai boschi ma anche alla viabilità e alla rete fognaria ...

1° Novembre con maltempo - neve e danni da Nord a Sud : si aggrava il bilancio delle vittime : Dopo la violenta ondata di maltempo di inizio settimana, non cessano le conseguenze delle avverse condizioni meteo, che, purtroppo, anche oggi hanno provocato vittime: al Nord si registrano altri 4 morti (una coppia la cui auto è stata schiacciata da un albero in Valle d’Aosta, un anziano caduto mentre riparava il tetto della sua malga in Val Badia, un 53enne di Laces morto a seguito di incidente), dopo le 12 persone che hanno già perso la ...

I figli di una delle vittime di 'Igor il russo' : “Fa più scalpore se il killer ha la pelle nera” : L'accusa nel giorno in cui si è aperto il processo nei confronti di Norbert Feher, che deve rispondere di due omicidi in Italia dopo essere stato a dicembre scorso in Spagna, dopo altri tre assassinii. Il killer: "Non voglio un processo pubblico"Continua a leggere

Maltempo - le storie delle 12 vittime della furia di vento e pioggia : Non c'è soltanto la disattenzione di chi sottovaluta l'allerta meteo. Tra le vittime di 48 ore di venti a oltre 100 chilometri orari e precipitazioni straordinarie su tutta l'Italia ci sono anche ...

Salgono a 10 le vittime del maltempo : Strade interrotte, smottamenti e frane, da nord a sud. Paura per i fiumi a rischio esondazione, dal po , all'Adige al Piave. Gravissimi i danni alle strutture portuali della costa tirrenica. 180 ...

Maltempo - Italia sferzata dal vento : sale il bilancio delle vittime - sono undici in tutto il Paese : Il Borgo più famoso al mondo, in questo momento, è isolato ed è raggiungibile solo via mare ovviamente, qualora le condizioni lo permettano. La violenza delle onde si è abbattuta con incredibile ...

Mareggiate a Rapallo - due feriti a Roma : le vittime del maltempo sono 10 : Continua il maltempo sulla nostra penisola e il numero delle vittime è salito a dieci. Dopo i sette morti di ieri, martedì i soccorritori hanno recuperato i corpi di una donna a Dimaro, in Val di Sole, dove è esondato il torrente Meladrio, di un velista disperso nel mare davanti a Catanzaro e di un

Elicottero Leicester - tra le vittime una miss thailandese. Video dello schianto : Leicester, Regno Unito,, 30 ottobre 2018 - C'era anche un'ex reginetta di bellezza thailandese sull' Elicottero del patron del Leicester , precipitato sabato sera fuori dallo stadio della squadra di ...