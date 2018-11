Le nuove rivelazioni di “Football Leaks”

Fabrizio Corona e Silvia : le nuove rivelazioni della mamma della Provvedi : Silvia Provvedi e Fabrizio Corona: adesso parla la madre di lei Giovedì scorso c’è stato questo incredibile confronto al Grande Fratello Vip tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi. In questa circostanza l’uomo, visibilmente adirato in volto, si è scusato infinite volte. Fatica però sprecata in quanto la giovane inquilina vip della casa più spiata dagli italiani, pur accettando le scuse, ha rivelato all’uomo di non volerlo nella ...

Ivan Cattaneo fidanzato - nuove rivelazioni al Gf Vip : “Lui è famosissimo” : Gf Vip, Ivan Cattaneo parla del suo fidanzato e fa nuove rivelazioni che potrebbero costargli caro! Stamattina in giardino Ivan Cattaneo ha fatto nuove rivelazioni sul suo fidanzato. Al Gf Vip non sfugge nulla, è chiaro, ed è per questo che il cantante si è limitato molto nel raccontare particolari del suo rapporto. Ovviamente non […] L'articolo Ivan Cattaneo fidanzato, nuove rivelazioni al Gf Vip: “Lui è famosissimo” proviene ...

F1 - Arrivabene si assume le sue responsabilità : nuove rivelazioni sull’addio di Raikkonen : Il team principal della Ferrari ha voluto sottolineare come sia stata sua la decisione di sostituire Kimi Raikkonen con Charles Leclerc Sono passate molte settimane, ma l’addio di Raikkonen alla Ferrari continua a far discutere, a maggior ragione dopo la vittoria ottenuta dal finlandese nel Gp di Austin. Voci e illazioni spazzate via prima dallo stesso pilota e poi da Maurizio Arrivabene che, ai microfoni di Sky Sport, ha voluto ...

nuove rivelazioni del pentito Montedoro : "non ho eliminato io Agustino Potenza" - ma confessa altri due omicidi : Il pentito ha ammesso la responsabilità di due omicidi, ma ha negato il coinvolgimento nell'eliminazione di Augustino Potenza e nell'agguato a Spennato.

Selvaggia Roma : nuove rivelazioni su Lenticchio e Sara Affi Fella : Selvaggia Roma parla di Sara Affi Fella Sara Affi Fella è finita ultimamente nel mirino di tutti, dai giornali di gossip ai suoi follower sui social. Anche Selvaggia Roma ha detto la sua a proposito di quella che credeva una amica. Infatti Selvaggia e Sara si sono conosciute l’anno scorso durante il reality delle coppie, […] L'articolo Selvaggia Roma: nuove rivelazioni su Lenticchio e Sara Affi Fella proviene da Gossip e Tv.

Ronaldo - oggi i legali della Mayorga promettono nuove rivelazioni : NEW YORK - Quando ieri mattina nella sua casa di Edgewater, ha visto in tv NBC e Fox annunciare la comparsa di una possibile nuova accusatrice di Cristiano Ronaldo , l'avvocato italoamericano Alberico ...

Sara Affi Fella - nuove rivelazioni di Valeria Bigella : “Mi ha infangato” : Valeria Bigella racconta tutta la sua verità sul Sara Affi Fella gate Dopo qualche settimana dall’assurda rivelazione di Nicola Panico sulla sua storia con Sara Affi Fella durante tutto il trono, ecco che arrivano altri dettagli. A parlare, adesso, è Valeria Bigella, ormai ex amica di Sara. Sul sito del vicolo delle news, infatti, la […] L'articolo Sara Affi Fella, nuove rivelazioni di Valeria Bigella: “Mi ha infangato” ...

Le notizie del giorno – nuove rivelazioni shock su Cristiano Ronaldo : Le notizie del giorno – La Juventus ha ottenuto tre punti contro l’Udinese e nelle ultime ore sono arrivate Nuove clamorose indiscrezioni su Cristiano Ronaldo. Sono spuntate anche Nuove dichiarazioni di Kathryn Mayorga ai microfoni di Der Spiegel, molto dettagliate, in merito a quanto accaduto quella sera: “Ero in bagno quando lui si è presentato con il pene fuori dai pantaloni, mi ha chiesto di toccare il suo pene per 30 secondi. ...

Stupro Cristiano Ronaldo - nuove rivelazioni shock : Stupro Cristiano Ronaldo – La Juventus si prepara a scendere in campo nella gara di campionato contro l’Udinese, nel frattempo arrivano nuove clamorose dichiarazioni su Cristiano Ronaldo. Sono spuntate anche nuove dichiarazioni di Kathryn Mayorga ai microfoni di Der Spiegel, molto dettagliate, in merito a quanto accaduto quella sera: “Ero in bagno quando lui si è presentato con il pene fuori dai pantaloni, mi ha chiesto di ...

Cristiano Ronaldo ed il presunto stupro : nuove rivelazioni shock - intanto le prove “scompaiono” dagli archivi : Kathryn Mayorga continua la sua crociata accusando di stupro il bomber della Juventus Cristiano Ronaldo, il quale si difende raccontando la propria versione dei fatti Cristiano Ronaldo al centro di un caso caldissimo, un presunto stupro risalente al 2009 denunciato in questi giorni da Kathryn Mayorga ai microfoni di Der Spiegel. Leslie Mark Stovall, avvocato della donna, ha rivelato come le prove che dovevano essere custodite dalla polizia ...

Sara Affi Fella e Nilufar Addati : le nuove rivelazioni di Raffaella Mennoia : Non accenna a placarsi lo scandalo su Sara Affi Fella, scoppiato dopo la fine del suo percorso a Uomini e Donne. Se Nilufar Addati è riuscita in qualche modo a tamponare la situazione, chiedendo scusa per il suo doppio gioco (frequentava un corteggiatore fuori dagli studi tv), diversa è la faccenda per la modella di Venafro. Che dopo un misero messaggio di scuse su Instagram Story è praticamente scomparsa. Una vicenda che nessuno si aspettava, a ...

Giordano a Temptation Island Vip - nuove rivelazioni su Nilufar : una frase delude : Giordano Mazzocchi sbalordisce a Temptation Island Vip: le ultime rivelazioni sul suo rapporto con Nilufar lasciano il pubblico senza parole nuove e importanti rivelazioni hanno messo Nilufar Addati di fronte ad una scomoda verità questa sera a Temptation Island Vip. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha per la prima volta sentito il suo […] L'articolo Giordano a Temptation Island Vip, nuove rivelazioni su Nilufar: una frase ...