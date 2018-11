Le minacce alla famiglia Cucchi continuano e sono ' inziative coordinate'

Torino - minacce di morte alla sindaca Appendino : 'Avete ucciso la città' : Indaga la Digos. Lei: 'Continuerò a svolgere il ruolo per cui sono stata eletta' - La Digos di Torino sta indagando sulla lettera che contiene insulti e minacce di morte ricevuta dalla sindaca di ...

Busta con proiettile e lettera minacce alla Prefettura di Chieti - e a politici - indaga la digos : Chieti - La digos di Chieti sta indagando su una Busta, arrivata negli uffici della Prefettura teatina, contenente un proiettile calibro 9 e una lettera con minacce a sei fra politici e rappresentanti di enti abruzzesi. Con un'anomalia: sulla Busta il destinatario è il "prefetto Ruggiero Borzacchiello" che è in realtà il nome del questore di Chieti; il prefetto Antonio Corona non è mai citato. Nel mirino sono ...

minacce di morte alla sindaca Appendino in una lettera anonima : “Hai ucciso Torino” : La sindaca di Torino Chiara Appendino ha ricevuto una lettera di Minacce di morte. «Tu e la tua setta di pazzoidi e falliti 5 stelle avete ucciso Torino - si legge nella lettera consegnata a casa sua stamattina, sabato 3 novembre - Adesso devi morire. Sappiamo dove vivi tu e la tua famiglia. Dormi molto preoccupata». ...

minacce di morte alla sindaca Appendino : "Cagna - avete ucciso Torino. Ora muori" : Una pesante lettera anonima di Minacce è stata ricevuta questa mattina dalla sindaca di Torino, Chiara Appendino. La sindaca del capoluogo piemontese ha già sporto querela e sui social ha denunciato il fatto. "Questa è la lettera anonima che ho ricevuto questa mattina e per la quale ho appena sporto querela - scrive sul suo profilo Facebook Chiara Appendino -. Magari si tratta semplicemente di uno scherzo di cattivo gusto ma una cosa è certa: ...

Lettera con minacce di morte alla sindaca di Torino Appendino : “Tu e la tua setta di pazzoidi e di falliti 5 Stelle avete ucciso Torino. Adesso devi morire, sappiamo dove vivi tu e la tua famiglia, dormi molto preoccupata”. E’ uno stralcio della Lettera anonima ricevuta dalla sindaca di Torino, Chiara Appendino, che ha sporto querela alle forze dell'ordine. "Magari si tratta semplicemente di uno scherzo di cattivo gusto - ha spiegato la sindaca su Facebook, dove ha pubblicato la ...

Chiara Appendino - minacce di morte in una lettera alla sindaca di Torino : “Ma io continuerò a svolgere tutto con serenità” : “Tu e la tua setta di pazzoidi e falliti 5 stelle avete ucciso Torino. Adesso devi morire. Sappiamo dove vivi tu e la tua famiglia. Dormi molto preoccupata“. E’ il testo di una lettera di minacce recapitata alla sindaca di Torino Chiara Appendino. “Magari si tratta di uno scherzo di cattivo gusto, ma una cosa è certa: continuerò a svolgere con serenità il ruolo per il quale sono state eletta”. La lettera è scritta ...

Torino - lettera di minacce alla sindaca Appendino : "Devi morire" : minacce di morte contro la sindaca di Torino, Chiara Appendino. La prima cittadina del capoluogo piemontese ha ricevuto una lettera di minacce espicita che inizia con una serie di offese per poi ...

Torino - lettera di minacce alla sindaca : 14.27 La sindaca di Torino Appendino denuncia di aver ricevuto una lettera di minacce, anonima. "Tu e la tua setta di pazzoidi e falliti 5 stelle avete ucciso Torino. Adesso devi morire. Sappiamo dove vivi tu e la tua famiglia. Dormi molto preoccupata", recita la lettera. "Magari si tratta di uno scherzo di cattivo gusto, ma una cosa è certa:continuerò a svolgere con serenità il ruolo per il quale sono stata eletta", dice la sindaca.

Spread - allarme di Tria. «Casalino? Non commento volgarità e minacce». La replica : «Faccia pulizia al Mef» : Credo che il problema sia l'incertezza politica ovvero dove il governo vuole andare a finire perciò ribadiamo che non vogliamo uscire dall'Euro. Come cambiamo questa paura? Quale segnale possiamo ...

Il giallo delle minacce di CasaPound alla Guardia di finanza : Non si placano le polemiche sulla mancata ispezione da parte della Guardia di finanza dello stabile di via Napoleone III, all'Esquilino, occupato abusivamente da CasaPound. Le Fiamme gialle - su input della Procura regionale della Corte dei Conti che indaga su un'ipotesi di danno erariale - avrebbero dovuto fare ingresso nello stabile insieme con gli agenti della Digos previo accordo con gli stessi responsabili del movimento di ...

Il giallo delle minacce di CasaPound alla Guardia di finanza : Non si placano le polemiche sulla mancata ispezione da parte della Guardia di finanza dello stabile di via Napoleone III, all'Esquilino, occupato abusivamente da CasaPound. Le Fiamme gialle - su input ...

Casapound - sgombero : minacce alla Finanza “Sarà bagno di sangue”/ Indaga la procura di Roma : Casapound, sgombero: minacce alla Finanza “Sarà bagno di sangue”. Indaga la procura di Roma, ma Cpi smentisce tutto parlando di "Ricostruzioni fantasiose"(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 15:13:00 GMT)

Caso Cucchi - Salvini : “minacce di morte alla sorella Ilaria? I leghisti non sono violenti” : Il ministro Matteo Salvini ha risposto alle accuse lanciate da Ilaria Cucchi, che ha ricevuto minacce e insulti sui social network: "I leghisti non minacciano e non sono violenti. Nessuna tolleranza per chi insulta e augura la morte, invito Ilaria Cucchi e i suoi familiari non solo a denunciare, ma a venirmi a trovare al Ministero".Continua a leggere

minacce di morte alla ex e foto di armi sul profilo del compagno. Ventiseienne nei guai : SAN BENEDETTO DEL TRONTO La Procura della Repubblica ha richiesto il rinvio a giudizio per un Ventiseienne malese per ipotesi di reato di stalking, violenze e Minacce nei confronti dell'ex moglie e ...