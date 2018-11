Lazio | mister Inzaghi prova a calmare le acque | “crediamo eccome nella Champions”

sportfair

(Di sabato 3 novembre 2018), Simonedeve infondere tranquillità ai suoi calciatori dopo un momento ricco di alti e bassi “La sconfitta con l’Inter ci servirà per le partite più avanti, di certo non manca la voglia di migliorare. La Champions? Noi ci crediamo”. Lo dice il tecnico della, Simone, alla vigilia della partita di campionato contro la Spal. I biancocelesti sono reduci dalla pesante sconfitta contro l’Inter, maassicura che la fiducia del gruppo non è stata scalfita dall’ultimo risultato negativo. “Abbiamo analizzato la partita con i ragazzi e ci siamo presi tutti le nostre responsabilità, io in primis, ora dobbiamo essere molto attenti a non fallire una partita così importante contro un avversario forte come la Spal”, sottolinea il tecnico, che non ci sta a sentir parlare di unademotivata. “A Roma si è un ...