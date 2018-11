L'avvocato di Asia Bibi lascia Pakistan

: Asia Bibi non può lasciare il Pakistan. Minacce di morte all'avvocato - SkyTG24 : Asia Bibi non può lasciare il Pakistan. Minacce di morte all'avvocato - repubblica : Pakistan, l'avvocato di Asia Bibi lascia il Paese dopo le minacce degli integralisti islamici [news aggiornata alle… - TgLa7 : #Pakistan, Saiful Malook, l'avvocato di #Asia Bibi, la donna cristiana assolta da Corte suprema da accusa di blasfe… -

Hato ill'di, la donna cristiana scagionata dalla Corte Suprema dall'accusa di blasfemia per cui era stata condannata a morte. La decisione è stata vista damolti income un insultoall'Islam e al Profeta Maometto.L'di, Saiful Malook,hato il Paese preoccupato per la sua incolumità, scrive il giornale The Express Tribune.(Di sabato 3 novembre 2018)