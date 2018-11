huffingtonpost

: HuffPost: L'arma atomica la sgancia la Lega. Rappresaglia leghista sulla prescrizione - MPenikas : HuffPost: L'arma atomica la sgancia la Lega. Rappresaglia leghista sulla prescrizione - gmslongo : RT @HuffPostItalia: L'arma atomica la sgancia la Lega. Rappresaglia leghista sulla prescrizione - HuffPostItalia : L'arma atomica la sgancia la Lega. Rappresaglia leghista sulla prescrizione -

(Di sabato 3 novembre 2018) Sul campo di battaglia la si definirebbe una. Giulia Bongiorno fa esplodere una bomba nei rapporti interni alla maggioranza andando a colpire uno dei temi più sentiti dai 5 Stelle, quello della giustizia, ponendo un veto - questo sì senza appello - alla riforma dellaproposta da Alfonso Bonafede. Di lì non si passa, afferma il ministro, proprio mentre dentro il Movimento le tensioni interne tengono ancora sul filo il Decreto Sicurezza, in cima ai desiderata leghisti. Così se è vero che c'è un Contratto di Governo da rispettare, il contenzioso fra M5S esi allunga di giorno in giorno. E se ufficialmente viene riconfermato l'entusiasmo dei vice premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio nell'andare avanti, il logoramento dei rapporti è sotto gli occhi di tutti, malgrado i sondaggi dicano che il Governo ...