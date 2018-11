Land Rover al fianco della Croce Rossa per contrastare gli effetti delle calamità

Temptation IsLand Vip - Patrick Baldassari : "Valeria Marini? Se ritiene giusto il modo in cui si è comportata - non troverà mai un uomo" : Patrick Baldassari è l'imprenditore che ha partecipato alla prima edizione di Temptation Island Vip insieme all'ormai ex compagna Valeria Marini. Il docu-reality prodotto da Maria De Filippi e condotto da Simona Ventura, infatti, si è rivelato fatale per la coppia, soprattutto a causa del rapporto decisamente "appassionato" tra la Marini e il caliente tentatore spagnolo Ivan Gonzalez.Baldassari è stato intervistato dal settimanale Nuovo ...

Android Auto e Apple CarPlay : Jaguar Land Rover annuncia il supporto : La società Automobilistica Jaguar Land Rover ha annunciato che è finalmente giunto il momento di portare Apple CarPlay e Android Auto nei suoi nuovi veicoli. Entrambi i sistemi di mirroring dello smartphone faranno parte di uno Smartphone leggi di più...

Jaguar Land Rover inaugura un nuovo stabilimento in Slovacchia : Il modernissimo impianto di produzione si trova a Nitra e impiega oltre 1500 addetti altamente qualificati

Jaguar Land Rover - Apre la fabbrica in Slovacchia : Il gruppo Jaguar Land Rover ha inaugurato il suo nuovo stabilimento di Nitra, in Slovacchia. La fabbrica, costruita grazie a un investimento di 1,6 miliardi di sterline (circa 1,4 miliardi di euro, 130 milioni dei quali finanziati dal governo di Bratislava), impiega circa 1.500 dipendenti, che diventeranno 2.350 entro fine anno, e vanta una capacità produttiva annuale di 150 mila auto. Entro il 2020, dovrebbe essere toccata quota 100 ...

Android Auto sbarca sulle Jaguar e Land Rover M.Y. 2019 : è un optional - gratuito solo su I-Pace : Si spopola a vista d'occhio il novero dei produttori d'Auto che avevano deciso di voltare le spalle ai sistemi in-car Android Auto ed Apple CarPlay L'articolo Android Auto sbarca sulle Jaguar e Land Rover M.Y. 2019: è un optional, gratuito solo su I-Pace proviene da TuttoAndroid.

Mars 2020 - non c’è 3 senza 4 : nuovo sito candidato per il Landing del prossimo rover NASA : Un altro concorrente in campo per conquistare l’ambito scettro di sito dove si poserà Mars 2020, il prossimo esploratore marziano ‘targato’ NASA: si tratta di ‘Midway’, una nuova zona situata tra due dei candidati individuati precedentemente. Le caratteristiche di Midway saranno presentate e discusse nel corso del “4° landing site workshop for the Mars 2020 rover mission”, che sino al 18 ottobre vedrà impegnato a Los Angeles un folto gruppo di ...

Take It Easy – La proposta Jaguar Land Rover per una soluzione finanziaria accessibile - conveniente e con ancora più valore : Jaguar Land Rover lancia la formual Take It Easy, applicabile ai modelli Jaguar della PACE Family: una soluzione finanziaria accessibile, conveniente e con ancora più valore Sempre nell’ottica di offrire programmi che esprimano al meglio la mission aziendale che pone i Clienti al centro del mondo dei servizi pensati per loro, Jaguar Land Rover Financial Services rafforza in Italia l’impegno del gruppo attraverso l’erogazione di prodotti ...

Wind Surf – Roberto Ricci è il nuovo Ambassador del brand Land Rover in Italia : L’atleta di Wind Surf, fondatore e anima creativa del brand RDD Roberto Ricci Designs diventa Ambassador del brand in Italia Nella suggestiva cornice della 50° edizione di Barcolana, Land Rover, coerentemente con le proprie scelte di marchio sempre alla ricerca di nuove sfide tese al superamento di limiti e barriere, sancisce il suo connubio con Roberto Ricci, atleta di Wind Surf, fondatore e anima creativa del brand RDD Roberto Ricci ...

Land Rover - una Range Rover a guida autonoma completa l'anello di Coventry : Il costruttore ha rivelato che l'autopilota installato a bordo di un prototipo di Range Rover Sport ha completato il primo giro autonomo del 'Ring Road of Coventry', un anello di strade lungo 3,6 km, ...

Jaguar Land Rover gold sponsor della 50ª edizione di Barcolana : Jaguar Land Rover rinnova il suo impegno come gold sponsor della 50° edizione di Barcolana Tradizione e innovazione tecnologica, mobilità del futuro ed eco-sostenibilità sono i temi celebrativi di Jaguar Land Rover Italia che festeggia le nozze d’oro di Barcolana, rinnovando il proprio impegno come gold sponsor della storica regata, giunta appunto alla sua 50° edizione. Da mercoledì 10 fino a domenica 14 ottobre, all’entusiasmo della più ...

I BORN Awards di Land Rover sono Peerless : ecco i vincitori : Sport e tempo libero: Alexandre Fauvet, per revival del brand francese Fusalp di abbigliamento sportivo Tecnologia: Javier Goyoneche, per l'innovativo e sostenibile brand spagnolo Ecoalf Interni: ...

Una Land Rover Defender unica all’interno di Selfridges : Un esemplare unico di Land Rover Defender ha fatto uno spettacolare ingresso nel famoso centro commerciale Selfridges, a Londra, passando attraverso una finestra del primo piano. L’esclusiva Edizione Selfridges del Defender Works V8 sarà l’elemento centrale del rinnovato reparto abbigliamento maschile della sede di Oxford Street, dopo che i tecnici del Team Land Rover Classic […] L'articolo Una Land Rover Defender unica ...

La Jaguar Land Rover interrompe la produzione : 'Pausa di due settimane'. Ecco cosa sta succedendo : ...7% nel Regno Unito, un crollo dovuto, scrive l' Independent , sia alle preoccupazioni per l'ambiente legate alle emissioni diesel, sia all'impatto della Brexit sull'economia britannica.