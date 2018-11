La visita del Governatore Ildebrando A Gambarelli al Lions Club Quiliano-Vado Ligure

Berset in visita in Romania - prossima presidenza del Consiglio UE : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Mauro Dell'Ambrogio in visita in Azerbaigian

Nel daily di X Factor del 31 ottobre la visita di LaSabri e le prove per il secondo Live Show : Nel daily di X Factor del 31 ottobre i ragazzi hanno avuto un ospite speciale, una YouTuber amante dei videogame che dal nulla è arrivata ad avere oltre un milione e mezzo di iscritti sul suo canale. Stiamo parlando di LaSabri, seguita dai più piccoli e dai più grandi per i suoi video. Dopo questa visita e un momento di relax, i ragazzi devono tornare a prepararsi per il secondo Live Show di domani sera 1 novembre. Il tema della settimana è ...

ITALRUGBY ALLA SCOPERTA DELLO SPORT USA : visita AI BLACKHAWKS E SUL PARQUET CON I BULLS : Il mondo DELLO SPORT è in continua evoluzione e confrontarsi con realtà diverse da quella in cui si lavora può essere un importante momento di crescita" . Gli fa eco Giampiero "Ciccio" De Carli, ...

Direttore dell'ENAC Quaranta visita l'Aeroporto di Bergamo. Presentato piano sviluppo : Il Direttore dell'ENAC Alessio Quaranta visita l'Aeroporto di Milano Bergamo , uno scalo che ricopre un ruolo molto importante tra gli aeroporti italiani, confermandosi il terzo sia per numero ...

Emirati-Israele : storica visita del ministro israeliano della Cultura Regev a grande moschea Abu Dhabi : Gerusalemme, 29 ott 14:01 - , Agenzia Nova, - Il ministro della Cultura e dello Sport israeliano, Miri Regev, ha visitato oggi la grande moschea Sheikh Zayed ad Abu Dhabi, negli Emirati... , Res,

Oggi ultimo giorno per visitare altrocioccolato 2018 - la grande festa del cioccolato equo e solidale : Oltre alle mostre permanenti, al mercato delle botteghe equosolidali, all'area bimbi e mamme, allo spazio olistico e agli spettacoli degli artisti di strada, sarà una giornata ricca di musica dal ...

Medio Oriente : le reazioni alla storica visita in Oman del premier israeliano Netanyahu : "La visita è un passo significativo per attuare la politica che prevede il rafforzamento dei legami con i paesi della regione sfruttando... La missione del capo del governo israeliano nel sultanato è ...

RAI 5 * ' WILD FILIPPINE ' : Nel corso dell'episodio - lo zoologo Nigel Marven visita le famose " Chocolate Hills " di Bohol - : ... al largo della costa di Mindanao, scopre un gigantesco buco nel terreno che ospita la più grande colonia di pipistrelli al mondo, quasi 2 milioni di esemplari.

Il sindaco di Santa Croce Camerina in visita il Comando Vigili del fuoco : Il sindaco di Santa Croce Camerina è stato in visita al Comando provinciale dei Vigili del fuoco dove si sta svolgendo un corso per volontari

Meghan Markle e il cartellino ancora attaccato all’abito : la (piccola) gaffe della duchessa nella visita ufficiale a Tonga : Si sa, la fretta gioca brutti scherzi. Ne sa qualcosa Meghan Markle: l’agenda sua e del principe Harry per questo Royal Tour è fitta di impegni e così, tra un cambio d’abito e l’altro, si è scordata di tagliare il cartellino. Sbarcando dall’aereo a Tonga, ha sfoggiato un elegante abito rosso fuoco con ricami di Self Portrait (scelto per omaggiare la bandiera del piccolo regno nell’arcipelago della ...

Olimpiadi 2026 – Candidatura Milano-Cortina : in corso la prima visita tecnica del CIO : Olimpiadi: Candidatura Milano-Cortina 2026, prima visita tecnica del CIO É iniziata ieri la visita tecnica della delegazione del Comitato Olimpico Internazionale nei luoghi indicati nel progetto di Candidatura di Milano Cortina per i Giochi Olimpici Invernali del 2026. I lavori sono diretti da Diana Bianchedi, coordinatrice della Candidatura, con la partecipazione dei rappresentanti istituzionali delle città e delle regioni coinvolte nel ...

Pallavolo - la Nazionale italiana femminile farà visita al Presidente della Repubblica lunedì 29 ottobre : Il Presidente Mattarella riceverà la Nazionale femminile reduce dai Mondiali di Pallavolo, chiusi al secondo posto dopo la sconfitta in finale con la Serbia Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà in udienza la Nazionale femminile, dopo la conquista della medaglia d’argento ai Mondiali. L’incontrò avrà luogo al Palazzo del Quirinale lunedì 29 ottobre, alle ore 12. A guidare la delegazione azzurra ci saranno il Presidente ...

Pogba ed Evra - visita agli ex compagni nello spogliatoio della Juventus : Il presente e il passato bianconeri, riuniti nello stesso spogliatoio, quello della Juventus. È bastata una foto, postata da Cuadrado sul suo profilo Instagram e che lo ritrae accanto a Paul Pogba al ...