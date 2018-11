La rotta del Mediterraneo è la più pericolosa | nel 2018 morti quasi 2 mila migranti

Inter - la ‘missione’ di Marotta : vincere subito e ‘beffare’ la Juventus - le intenzioni del dirigente per riportare in alto i nerazzurri : Il campionato di Serie A sta entrando nella fase importante, una squadra assolutamente in grande forma è l’Inter di Luciano Spalletti, i nerazzurri sono reduci dal netto successo in trasferta contro la Lazio, si tratta di un importante passo in avanti per la Champions League o… forse qualcosa in più. Si perchè i punti di distacco dalla Juventus sono solo sei ed i prossimi impegni chiariranno meglio gli obiettivi. E per ...

Inter - Marotta in arrivo : i dettagli su durata del contratto - cifre ed ufficialità : Arrivata l’attesa rescissione del contratto con la Juventus, per Beppe Marotta è ora tempo di cambiare casacca. Come anticipato ormai da giorni da più parti, il dirigente firmerà un accordo che lo legherà all’Inter. Quel che non era ancora noto erano le cifre che andrà a guadagnare in nerazzurro. Ebbene, secondo quanto riportato da “TuttoMercatoWeb.com”, […] L'articolo Inter, Marotta in arrivo: i dettagli su durata ...

Juventus - ufficiale la risoluzione del contratto di Marotta : Beppe Marotta e la Juventus si sono lasciati ufficialmente, è arrivato il comunicato della società bianconera che rende ufficiale la risoluzione del contratto. Termina ufficialmente il rapporto tra ...

Juve-Marotta : risolto il contratto - ecco le cifre della separazione : Giuseppe Marotta non è più il Dg ed un dipendente Juventus. Un comunicato annuncia le cifre dell’addio: “Juventus Football Club S.p.A. comunica che sono stati sciolti i rapporti di lavoro dirigenziale (i) con il signor Giuseppe Marotta con il riconoscimento al medesimo dell’indennità sostitutiva di preavviso che ammonta all’importo lordo di € 361.775, nonché dell’ulteriore importo lordo complessivo di € 361.775 a titolo ...

Vela - Fantini alla rotta del Rhum : 'Così si avvera il sogno' : Ma non farei altro, anche perché ho un altro sogno: il giro del mondo in solitario, il Vendée Globe. E poi è talmente breve la vita che se non fai subito quello che ti piace basta che ti capiti un ...

rottamazione Bis e Ter - come aderire e pagare : le Faq dell’Agenzia entrate : Tra tutte le modalità di Pace fiscale introdotte con il Decreto fisco, collegato alla Legge di bilancio 2019, è spuntata anche la Rottamazione Ter delle cartelle esattoriali, che consente di pagare i debiti iscritti a ruolo, versando le somme dovute al Fisco risparmiandosi le sanzioni e gli interessi di mora. Ovviamente, i contribuenti che hanno aderito alle precedenti rottamazioni, in particolare la Rottamazione bis, si stanno chiedendo cosa ...

Ilary Blasi - il giallo della diretta GfVip interrotta un'ora prima. 'Ha fatto una gaffe' : Grande Fratello Vip , colpo di scena durante la diretta di lunedì 29 ottobre. La puntata andata in onda ieri sera è stata i nterrotta all'improvviso un'ora prima del solito , lasciando i ...

Maltempo Trentino : interrotta per frana la strada del passo del Manghen : Maltempo Trentino - Completamente interrotta la strada per il passo del Manghen. Maltempo Trentino - Le abbondanti piogge delle ultime ore continuano ad apportare danni. Questa volta, ad essere...

Rivelato il segreto del tunnel e della grotta sotto la piramide della luna in Messico - : Gli archeologi hanno scoperto costruzioni sotterranee con una scansione. sotto la piramide della luna in Messico erano stati scoperti un tunnel segreto ed una grotta. Gli archeologi hanno ipotizzato ...

Matteo Renzi - chiesto rinvio a giudizio della madre/ Direkta - Laura Bovoli accusata di bancarotta fraudolenta : Matteo Renzi, chiesto rinvio a giudizio della madre Laura Bovoli: è accusata di concorso in bancarotta fraudolenta per il crac della società Direkta srl. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 23:03:00 GMT)

GrottaGLIE2020 CITTÀ DELLO SPORT É PRONTA A PARTIRE : Vincenzo Quaranta sin ora ha avuto la capacità di conquistare la nomina tanto desiderata, sia dalla stessa Amministrazione che dalle tante Associazioni SPORTive e cittadini amanti DELLO SPORT. Resta ...

Inter - Steven Zhang è il nuovo presidente del club nerazzurro : adesso si stringe per l’arrivo di Marotta : Al termine dell’assemblea dei soci andata in scena questa mattina, Steven Zhang è stato nominato presidente dell’Inter Finisce dopo cinque anni l’era Thohir, l’Inter passa ufficialmente nelle mani di Steven Zhang. Il rampollo di Jindong Zhang è stato eletto ufficialmente presidente del club nerazzurro in seguito all’assemblea dei soci svolta oggi, diventando così il più giovane numero uno dell’era ...