La Rossa su cui morì Ascari torna sulla pista del dramma

(Di sabato 3 novembre 2018) E poi fu subito il silenzio. Gelido. Color del ghiaccio. E poi fu straziante dolore nel guardare il corpo senza vita del grande campione steso a una manciata di metri dal relitto fumante. Albertose ne andò così, giovedì 26 maggio 1955, poco dopo le tredici, a Monza, la sua Monza.senza un lamento, senza neppure il diritto all'urlo strozzato di chi abbandona la vita troppo presto. Non ne ebbe il tempo. L'auto che impazzisce in pieno curvone e scarta a sinistra, la disperazione disegnata sull'asfalto dalle gomme, un errore, un guasto, persino, forse, uno sconosciuto pazzo o incosciente o distratto che ormai si sarà portato nella tomba il segreto e il rimorso immenso di aver attraversato lamentre sopraggiungeva il grande campione. Non si sa, non si saprà mai.se ne andò in silenzio, la sua Ferrari, che non era sua, no. Perché lasi trasformò in un rottame ...