La maestra lo caccia fuori dall’aula | 14enne si impicca ad un albero fuori la scuola

: 'Maestra, oggi è halloween!' 'Noi non lo festeggiamo halloween, siamo cristiani.' 'E quindi?' 'Quindi non crediamo… - Sortospino : 'Maestra, oggi è halloween!' 'Noi non lo festeggiamo halloween, siamo cristiani.' 'E quindi?' 'Quindi non crediamo… -

(Di sabato 3 novembre 2018) A distanza di 5 anni dalla tragedia avvenuta in Galles, la mamma di Derek ha ricordato quei drammatici in un'intervista al Mirror: "Mi sono sentita strappare il cuore quando me l'hanno detto, ero convinta che sarei morta lì in quell'istante" racconta Kristina.Si era rifiutato di togliersi la felpa in classe e per questo motivo la sua insegnante l’avevato. Derek Brundrett, 14 anni, ha vagatola suanel Pembrokeshire, nel Galles, per quasi un'ora prima di suicidarsi,ndosi, secondo quanto raccontato da sua madre, Kristina Wray. A fare la macabra scoperta è stato un suo amico. All’inizio ha pensato ad uno scherzo, poi si è reso conto che era tutto vero. La madre stava tornando a casa quando ha avuto la drammatica notizia: "Non ho mai avuto una sensazione del genere; era come se qualcuno mi avesse strappato il cuore. Pensavo che sarei morta proprio lì” ...