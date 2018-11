La lunga settimana dei volontari trentini Emergenza | in campo 3 500 vigili del fuoco

Ilva - la lunga settimana di Taranto tra il referendum degli operai e la protesta contro M5S : Da lunedì, e per una settimana , gli operai dell’ Ilva sono chiamati a votare con il referendum ,l’accordo che sindacati e Arcelor Mittal, il nuovo acquirente dell’ Ilva , hanno firmato il 6 settembre al Mise. Ma c’è una corrente di rabbia che attraversa i movimenti e le associazioni che si sono battuti per lo stop dell’ Ilva ...

Ascolti TV | Martedì 28 agosto 2018. The Good Doctor 20.8% - La Peggior Settimana della mia Vita 11.8%. Guess My Age (2.7%) allunga su Chi Ti Conosce (1.2%) : Techetechetè: Maurizio Costanzo Su Rai1 l’appuntamento con The Good Doctor ha conquistato 4.109.000 spettatori pari al 20.8% di share. Su Canale 5 il film La Peggior Settimana della mia Vita raccolto davanti al video 2.272.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Rai2 Indietro Tutta – 30 e l’ode in replica ha interessato 1.305.000 spettatori pari al 7.9% di share (presentazione: 1.126.000 – 5.5%). Su Italia 1 Chicago Fire ha ...