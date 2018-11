La lira turca dal baratro alla ripresa

lira turca rimbalza dopo rassicurazioni su indipendenza banca centrale : Erdogan ha parlato in un'intervista rilasciata a Reuters nella quale ha dichiarato di non avere alcuna influenza sulla politica monetaria. . Ricevi aggiornamenti su Forex Lasciaci la tua e-mail:

Vendite su lira turca - Erdogan umilia la Banca centrale prima di decisione su tassi : 'vengano abbassati' : A poco meno di un'ora dall'annuncio sulla decisione dei tassi da parte della Banca centrale della Turchia, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan frantuma ogni speranza per la lira turca, con una ...

Turchia : le parole di Erdogan fanno crollare la lira turca : "La Banca centrale turca dovrebbe tagliare i tassi di interesse perchè un costo del denaro alto danneggia l'economia del Paese". Le parole del presidente Erdogan hanno fatto crollare nuovamente la lira turca con il cambio usd/try, cresciuto del 3% a 6,5341 sulle aspettative di un aumento dei tassi di ...

Turchia : le parole di Erdogan fanno crollare la lira turca : 13/09/2018 11:55 "La Banca centrale turca dovrebbe tagliare i tassi di interesse perchè un costo del denaro alto danneggia l'economia del Paese". Le parole del presidente Erdogan hanno fatto crollare nuovamente la lira turca con il cambio usd/try, cresciuto del 3% a 6,5341 sulle aspettative di un aumento dei tassi di ...

lira turca - come investire in un contesto di rischio e volatilità : Ma come comportarsi in questo scenario? In primo luogo, rammentiamo come sia passato solo un mese da quando una sorta di isterismo collettivo ha circondato l'economia turca determinando un peso ...

Crollo lira e iperinflazione : banca centrale Turca sarà costretta ad alzare tassi : La Turchia non può permettersi di aspettare oltre. I dati economici e il Crollo della lira Turca potrebbero finalmente convincere le autorità a serrare la cinghia in materia di politica monetaria. Erdogan se ne dovrà fare una ragione: la Turchia dovrà cedere alle pressioni dei mercati finanziari e alzare i tassi di interesse. Una manovra di stretta monetaria, a cui il ...

Crisi argentina e lira turca - i problemi si fanno sempre più seri : L'oro è calato dai massimi di due settimane, quando il metallo prezioso diventò più costoso per gli acquirenti nel più grande consumatore del mondo, la Cina, in seguito alla stabilizzazione del ...

Estate da brivido per lira turca e peso argentino : Buenos Aires attende con ansia i 50 miliardi di dollari promessi dall'FMI per risollevare l'economia .

Estate da brivido per lira turca e peso argentino : Buenos Aires attende con ansia i 50 miliardi di dollari promessi dall'FMI per risollevare l'economia .

Ribassi del Peso argentino e della lira turca colpiscono i mercati emergenti : Mercoledì il Fmi aveva dichiarato che l'economia argentina è 'probabilmente' si contrarrà nel 2018. Anche la lira turca ha ceduto quasi 3%, nel quarto giorno di calo consecutivo. L'indice MSCI ...

Peso argentino e lira turca - tempesta d’agosto sulle valute emergenti : Il mese di agosto si sta per chiudere nel peggiore dei modi per il mercato delle valute emergenti che risente dell'esplosione di due gravi crisi in contemporanea. L'indice Bloomberg che segue le attività di carry trade sulle monete di otto Paesi si avvia a registrare la peggior flessione dal 1999...

lira turca - si amplia emorragia : si dimette vice presidente della banca centrale : ... la banca centrale non ha ancora avuto il coraggio di alzare i tassi di interessi , anche perché influenzata dalle pressioni del presidente Erdogan, il quale è favorevole a una politica di bassi ...

C'è una moneta che sta passando guai seri. E non è la lira turca : Non solo politica: un mix sfavorevole Il declino della valuta, hanno ricordato in una nota pubblicata ieri gli analisti dell'istituto olandese Internationale Nederlanden Groep , è in realtà da ...

Forex - vendite continuano ad abbattersi sulla lira turca : -5 - 7% in settimana : Oggi nei confronti del biglietto verde la lira cede l'1,4% riportandosi in area 1,64 lire per dollaro, dopo che l'indice sulla fiducia nell'economia in Turchia è sceso ai minimi dal 2009. Ricevi ...